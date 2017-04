‘Veneno’ Sandoval intenta posar ‘sexy’ y ocurre lo inesperado en el mar (VIDEO)

La conductora de Suelta la Sopa, “Veneno” Sandoval, trató de posar de una forma sexy para todos sus fans… aunque no salió como ella hubiera querido.

“Ay mamá yo tratando de tomarme una foto sexy y miren lo qué pasó. Nunca les ha pasado??”, escribió la venezolana junto a un video donde fue revolcada por una ola, durante sus vacaciones en Puerto Rico.

Los admiradores de la conductora de Telemundo no pararon de reír con sus ocurrencias y le agradecieron que compartiera ese tipo de videos: “Solo A ti y al chavo… me encanta tu espontaneidad”, “es que yo gozo con ella… que sigas disfrutando Bienvenida”, “Si lo hubieras planeado no sería tan perfecto, quedó de película así son las olas tan atrevidas. Lo mejor es que lo disfrutas y eso es lo que te hace ser auténtica adelante con tu sesión de fotos”, “todos los días me haces reír, eres genial!! Jajaja”.

Sin embargo aunque ese video desató risas de sus fans, otro causó críticas pues aparece en el mar tratando de hacer sus necesidades, algo que para muchos fue muy grotesco. “Nunca les ha pasado ??? Así como cuando tratas de orinar, no quieres que nadie se dé cuenta????y pa’ más colmo las olas se interponen en tu camino”. A la venezolana le dijeron: “No, yo nunca he orinado en la playa ni piscina”, “en la playa no se orina”.

La presentadora se encuentra vacacionando junto a su pareja donde miles de sus fans la han apoyado y halagado por la forma en que luce su figura.

