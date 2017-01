Tras vestir a Melania, llaman a boicot contra Ralph Lauren (FOTOS)

A través de las redes sociales se ha lanzado un llamado para boicotear a Ralph Lauren, después de que la marca vistió a Melania Trump para la ceremonia de toma de posesión del viernes pasado.

La marca diseñó un vestido hecho a medida en azul pastel para la nueva primera dama, que llevaba con guantes al codo a juego y aretes de diamantes.

Desde entonces se ha lanzado un hashtag en redes sociales, protestando contra la firma por trabajar con Trump, según publicó Harper’s Bazaar en su sitio web.

@CNN Ralph Lauren just hurt a lot of women today and we won’t forget. It’s not OK to support oppression. #boycottralphlauren #imwithtomford — Sarah Wickham (@Fightforliberti) 20 de enero de 2017



Algunos usuarios de Twitter creen que este hecho demuestra que Lauren no se preocupa por las agresiones sexuales contra las mujeres, una referencia a las numerosas acusaciones que han surgido con respecto al nuevo presidente. Otros han tuiteado a la marca, escribiendo: “No está bien apoyar la opresión”.



Una fuente anónima de Ralph Lauren dijo que vestir a Melania no fue del todo positivo.



“Inmediatamente empezamos a recibir quejas sobre la utilización de Melania Trump (de la marca). Y la gente está usando el hashtag #boycottralphlauren”, dijo la fuente.

I used to love Ralph Lauren especially because he was a devout democrat but now??? #BoycottRalphLauren — ⛵️llison (@TheQueenRegnant) 23 de enero de 2017



Lauren también vistió a Hillary Clinton para la misma ceremonia, quien llevaba un traje de pantalón blanco, con lo que se cree que la compañía estaría demostrando una postura apolítica.