Thalía sorprende con pelo rosa (FOTO)

La cantante mexicana Thalía sorprendió a sus seguidores en Instagram, al publicar una fotografía de su cambio de look.

En la red social, la intérprete compartió una imagen en la que su cabello luce oscuro en la raíz, rubio en gran parte de su longitud y rosa en las puntas.

I finally got the courage to do this. ????¡Tenía tantas ganas de hacer esto! ¡Finalmente ayer tomé valor! ????????????#hair #colors #fun #music TOP @thaliasodicollection Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 2 de Abr de 2017 a la(s) 4:13 PDT

“¡Tenía tantas ganas de hacer esto! ¡Finalmente ayer tomé valor!”, escribió la intérprete de Amor a la Mexicana para acompañar la imagen.

La fotografía del cambio de aspecto ya tiene más de 73 mil “Me Gusta” y más de dos mil 800 comentarios.

“Muy mal para su edad”, “prepárate para los memes”, “ay Dios, se ve bien horrible y vieja”, fueron algunos de los comentarios en contra.

Pero también hubo a quien sí le gustó el cambio, “impresionantemente hermosa!!”, “qué linda, pareces una Barbie”, “¡hermosa! Pero para su edad no sé si es lo más adecuado. Yo tenía pensado hacérmelo hace tiempo. No sabía que se veía tan bien, pero por ahora lo tengo gris y me encanta”.

Hace unos días también dio a conocer una imagen en la que sustituyó su rostro por el de Emma Watson como “La Bella”.

Rosalinda a la #beautyandthebeast style. Because the most important thing is to always see the heart and soul of others. ⭐️ Por que lo más importante es siempre ver el alma y el corazón del otro. ???????????????????????????? #amasinlimites #amor #love #dream #happiness Una publicación compartida de Thalia (@thalia) el 27 de Mar de 2017 a la(s) 11:30 PDT