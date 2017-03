Target también le dice ‘no’ al Photoshop

No al Photoshop y sí a las barriguitas, la celulitis y las estrías parece ser la consigna de la nueva campaña de la cadena de almacenes Target, la primera en su ramo en promover trajes de baño con modelos “normales”, encabezadas por la puertorriqueña Denise Bidot.

La campaña #TargetSwim constituye la primera vez que una de estas grandes tiendas rechaza los retoques de las fotos en las computadoras de los diseñadores gráficos, con lo que se suma a la creciente tendencia de promover lo natural.

I am feeling alive and ready to take on the day after a great workout at muscle beach. This @Targetstyle suit was the perfect piece to wear. I was able to stay cool and the cut of the suit kept everything in place. Not to mention, I was able to run straight into the water after. Click the link in my bio to see which #targetswim style will fit with your summer adventures. ????????☀️???? @MichaelaDalzell #NoWrongWay #sponsored #targetstyle Una publicación compartida de Denise Bidot (@denisebidot) el 13 de Mar de 2017 a la(s) 1:55 PDT

Marcas de ropa interior como Aerie, Lane Bryant y Adore ya habían hecho campañas con modelos diferentes, así como la compañía de productos de cuidado personal Dove.

I am shining bright in my swimsuit from @Targetstyle. I love the colors and lace up sides. This suit has just the right amount of pop to make me feel sexy and confident this summer. Click the link in my bio to see which #targetswim style speaks to you. ????☀️ ???? @MichaelaDalzell #NoWrongWay #Selflove #Confident #targetstyle #sponsored Una publicación compartida de Denise Bidot (@denisebidot) el 8 de Mar de 2017 a la(s) 1:49 PST

“Para nosotros era importante usar fotografías que representaran la verdadera belleza”, dijo Jessica Carlson, portavoz de Target. “Se trata de empoderar a las mujeres para que se sientan cómodas con lo que se ponen”.

Así lo destacó también Bidot, quien no solo es una de las modelos curvilíneas más cotizadas del país, sino que es la creadora del movimiento #NoWrongWay (No hay una forma errada) de ser.

“Se trata de inspirar a otros a que se amen exactamente como son, porque nuestras diferencias son las que nos hacen perfectos”, explicó Bidot.

“Nos encantó trabajar con estas mujeres, incluyendo a Denise, porque ellas representan la confianza en sí mismas e inspiran a las mujeres a sentirse orgullosas de quien son, sin importar el tamaño o la forma de su cuerpo”, indicó Carlson.

Expertos en mercadeo señalan que la tendencia de cuerpos naturales forma parte de un movimiento internacional, que busca aterrizar los ideales de belleza que la publicidad y revistas de moda han promovido por años.

*New* for @goodamerican ????✌???? #goodsquad #NoWrongWay ???? by @eriktorstensson Una publicación compartida de Denise Bidot (@denisebidot) el 16 de Mar de 2017 a la(s) 10:37 PDT

También ha sido impulsada por el interés de la generación del milenio por la autenticidad. Un estudio de la revista Forbes sobre los intereses de los nacidos en Estados Unidos entre 1982 y 1994, reveló que un 43% solo le entregan su confianza y sus dólares a los productos y empresas que perciben como auténticos.

Para la presentadora de televisión y bloguera Indhira Báez, la iniciativa de Target demuestra que finalmente las grandes corporaciones han escuchado a un movimiento que comenzó con las blogueras que desde hace años vienen rescatando el valor de la diversidad de cuerpos.

“Yo comencé mi blog ‘BellaconCurvas’ cuando una espectadora de mi programa SOS Hoy llamó a pedir que quitaran ‘a esa vaca’ del aire”, contó la dominicana Báez. “En vez de deprimirme, me puse a trabajar para que las mujeres como yo -con curvas- se supieran defender y sacar lo mejor de ellas mismas”.

“Por eso me emociona tanto ver esas fotos de las modelos de Target”, dijo. “Ya era hora de que la gente se diera cuenta de que las mujeres tenemos chichos (rollos), barriga, celulitis. Que no ser perfecta no es un delito”.

Sin duda, las consumidoras están premiando con sus compras a las marcas que promueven a mujeres que lucen como ellas.

Dove, una empresa del gigante Unilever, fue la primera en intentarlo en Estados Unidos. Su campaña “Real Beauty” ya tiene 13 años. En su primera década, las ventas se duplicaron para llegar a 4,000 millones de dólares en 2014.

Algo similar le pasó a la marca Aerie, el brazo de ropa interior de la cadena de tiendas American Eagle, cuando sacó una campaña con fotografías de modelos sin retocar. Las ventas aumentaron un 9% en los primeros tres meses.

Aunque Target no divulga los resultados en ventas de sus esfuerzos publicitarios, Carlson reveló que tienen en estos momentos el primer lugar en ventas de trajes de baño. “Hemos visto fuertes ventas en nuestro departamento de ropa para nadar, impulsadas por la gran variedad de opciones de modelos y tamaños que ofrecemos”, aseguró.

Las consumidoras están respaldando a las empresas que promuevan la autenticidad y demuestren que entienden sus necesidades.

“Quiero decir que me encanta todo esto. Es la primera vez que veo un traje de baño y siento que ‘me vería bien en él’”, escribió en el portal de la empresa Laurie Batton, del estado de Alabama (EE.UU.)

“Se ve preciosa. Me encanta que haya modelos que se vean como mujeres normales”, puso Lina Azevedo-Meraz en la sección de comentarios de Instagram, cuando Bidot publicó su foto de un traje de baño de dos piezas de Target, donde se ven sus estrías.