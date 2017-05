Susana Dosamantes deja en ridículo a Lili Estefan (FOTO)

La actriz mexicana Susana Dosamantes prácticamente dejó en mal a Lili Estefan con una simple foto. Y es que la madre de Paulina Rubio asistió al programa de El Gordo y La Flaca como invitada y la cubana aprovechó para tomarse la foto del recuerdo, sin imaginar que terminaría perjudicándola.

Los seguidores arremetieron contra Lili y su peinado, mientras que para la actriz solo hubo halagos: “Una señora muy elegante y distinguida con uno de los mejores rostros de México, por otro lado Lili ese peinado no te queda para nada una mala decisión”, “la señora Susana Dosamante se ve más joven que Lili y eso que es mayor y bien guapa elegante la señora”, “La señora Lili se ve de más edad que la mamá de Paulina Rubio y eso que es menor creo”, les escribieron.

Lo que es cierto es que Susana Dosamantes tiene 69 años, mientras que Lili tiene 50 años.

Susana Dosamantes promociona su obra teatral “Hijas de su madre” en el programa de Univisión, incluso Lili aprovechó para preguntarle si su hija está embarazada, sin embargo la actriz ni lo negó ni lo confirmó.

“Soy un barco como abuela”, dijo Dosamantes. “Adoro a mis nietos. Me rompo las vestiduras con ellos, me visto de Ninja, de Spidergirl. Me gustaría tener toda una escuela de nietos, como 20”, aseguró.