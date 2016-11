Son latinas fashionistas

Las curvas son la principal característica de la mujer latina y nadie mejor que nosotras para saberlo. Por eso, diversas estrellas hispanas han puesto manos a la obra para crear coloridas y estilizadas prendas que realzan aún más la belleza de las mujeres de nuestra cultura.

Thalía, Chiquinquira Delgado, Jennifer López, Eva Longoria y Jackie Guerrido son algunas de las celebrities que han decidido compartir su gusto fashionista con sus seguidoras y ahora tienen sus diseños en los escaparates más prestigiados. Tú, ¿con cuál te vestirías?

Thalía Sodi para Macy’s

La línea Thalía Sodi para Macy´s se ha convertido en una de las más exitosas de esta tienda, para la cual su lanzamiento más reciente es Thalía Sodi Intimates, en la que la cantante, actriz y ahora fashionista mexicana incursiona por primera vez en la lencería.

“Estoy tan agradecida de tener mi propia colección en una tienda tan icónica como lo es Macy’s”, escribió Thalía en el sitio web de la prestigiada marca. “Me hace muy feliz el trabajar con un equipo tan increíble y el poder utilizar mi creatividad en el campo de la moda”, dijo la artista de la colección en la que predominan los estampados y el color blanco.

En cuanto a la línea íntima, ésta cuenta con varios sets de camisones en colores pasteles, para las más románticas, al igual que llamativos estampados florales y animal, perfectos para las mujeres más atrevidas, según publicó el sitio web de la revista People en Español.

Aparte de las coquetas batas, la colección exclusiva para Macy’s también cuenta con varios diseños de ajustadores y shapewear, cuyas piezas las creó en colaboración con la legendaria marca de ropa íntima Leonisa, explica People en Español.

Chiqui Delgado para David Lerner

Vestidos que estilizan la figura, blusas con sensuales escotes y jeans y leggins que marcan los muslos son algunas de las creaciones de Chiquinquira Delgado.

Chiqui Delgado for David Lerner es una colaboración que la novia de Jorge Ramos ha creado junto a la reconocida marca David Lerner NY. Está inspirada en la isla griega Mykonos y sobresale por su colorido, así como por piezas versatiles, casuales y ligeras. Es ¡perfecta para todo tipo de siluetas!, según el mismo sitio web de la conductora de Nuestra Belleza Latina de Univisión. “Estoy muy orgullosa de lanzar mi colección de modas en colaboración con David Lerner. Siempre fui una fan y me encanta la alta calidad de sus leggings que marcan tan bien el contorno del cuerpo y sus curvas. Tener la libertad creativa de diseñar para ellos es un sueño hecho realidad”, dijo Delgado en su sitio web.

davidlernerny.com , además de boutiques y otros sitios de internet. La colección está disponible por Internet en chiquidelgado.com/tienda además de boutiques y otros sitios de internet.

Jennifer Lopez collection para Kohl’s

Después de Estados Unidos, México fue el primer país al que Jennifer López llevó su línea de ropa, una marca que nació en 2008 destinada al alcance de mujeres de pocos recursos que buscan un toque de glamour.

Según dijo la actriz y cantante al periódico El País, “yo creo que tengo una buena mezcla de estilo urbano, viniendo del Bronx, que es de todos los días, y también algo glamouroso”.

Las prendas diseñadas por López para esta marca van desde los 22 hasta los 120 dólares y se venden exclusivamente en las tiendas de Kohl’s y en la página de Internet de la misma minorista.

Esta famosa hispana ha dicho que pese a que hoy puede tener un vestuario de los diseñadores más prestigiados y caros, a ella aún le encantan las “gangas” de ropa y zapatos. “Somos todas latinas, nos gustan las mismas cosas”.

“Me inspire en mi propio estilo, creciendo estuve expuesta a un estilo muy urbano, y cuando empecé a conocer el mundo de Hollywood y la vida glamorosa decidí mezclarlos. Hay detalles que me favorecen y con eso he logrado decantarme por lo clásico, sexy, con detalles de fast fashion, urbanos, que creo están presentes en todo lo que me pongo, desde la alfombra roja hasta mi vida diaria”, afirmó la intérprete de Jenny From The Block.

Eva Longoria para The Limited

En colaboración con la línea The Limited, la mexicoamericana Eva Longoria creó su propia línea de ropa.

Según People en Español, se trata de una línea funcional pero trendy, en la que la actriz se ha involucrado en todo el proceso, desde el diseño de las prendas, a la elección de las telas y la campaña de marketing.

La colección incluye lindos vestidos para pasar del día a la noche en un dos por tres, es decir que son perfectos para ir impecable al trabajo y salir después. “A muchas latinas les gusta el color, yo soy una de esas mujeres”, comentó Longoria a la revista. “Definitivamente ahora me siento más en contacto con mis raíces”.