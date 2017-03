Shakira ¿con look descuidado? (FOTO)

Para muchos, Shakira ya no es la misma de antes. Y es que en la última foto que compartió en su cuenta de Instagram, hay a quienes les pareció que la cantante colombiana luce un aspecto descuidado.

Two hours playing today with Mikitani. (I know, a tad too much pink!) Una publicación compartida de Shakira (@shakira) el 3 de Mar de 2017 a la(s) 7:29 PST

Los comentarios de sus seguidores no se hicieron esperar, pues en la imagen se le ve en pants y sin maquillaje… aunque cabe aclarar que la novia de Piqué estaba en medio de un partido de tenis.

Lo que es notable es que Shakira ha cambiado y no es la misma de antes y menos cuando no tiene la ayuda del make up; sin embargo, nadie puede negar que es una de las mujeres más hermosas del mundo.