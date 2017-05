Sebastián Rulli estrena corte de cabello (FOTO)

El actor Sebastián Rulli compartió en Instagram una foto para mostrar su nuevo corte de cabello.

“Nuevo Look y con trompita parada de regalo!!”, escribió Rulli para acompañar la imagen, en donde se ve su cabello más corto.

Aunque la mayoría de sus fans quedaron rendidas a sus pies, hubo alguna que se sintió decepcionada y que pedía que regresara a su antiguo look: “Guapo pero con la melena un poco larga como en Lo que La vida me Robó también se veía lindo”, “Nooo, me gusta más melena larga”.

Sin embargo todas aplaudieron la decisión: “Te ves mucho más joven”, “Eres tan guapo , sigues igual de radiente”, “Wowwwwwwww el nuevo look te sentó de 10”.

Además, indicó que está preparando un nuevo proyecto en Televisa, aunque no ofreció más detalles.

Nuevo Look y con trompita parada de regalo!!????????????????#PreparandoNuevoProyecto @televisatelevisionmx #FelizFelizFeliz #workhard Una publicación compartida de Sebastian Rulli (@sebastianrulli) el 4 de May de 2017 a la(s) 8:34 PDT