Se une diseñador Tom Ford a ‘club anti Melania’

Tom Ford se ha unido al “club anti Melania”, al decir que no tiene ganas de vestir a la esposa del presidente electo, Donald Trump, pero no por lo que usted cree. Y es que el famoso diseñador dice que su ropa es demasiado cara, como para que la use una primera dama que requiere dar otra imagen a su gente.

Ford es uno de los diseñadores de moda más talentosos e icónicos de Estados Unidos y ya se ha negado a trabajar con Melania en el pasado, según una entrevista que dio a The View y reprodujo el periódico Daily Mail.

“Tenemos una nueva primera dama, Melania Trump, y ella es muy hermosa y es delgada, ella va a lucir muy bien en su ropa, ¿no?”, le preguntó el anfitrión del programa Joy Behar a Ford, quien respondió vacilante: “No lo sé. Me pidieron que la vistiera hace unos cuantos años y lo rechacé”.

A continuación, explicó su razón para dejar pasar la oferta diciendo: “Bueno, ella no es necesariamente mi imagen”.

Ford, de 55 años, le dijo a Behar que él no vestiría a Melania mientras estuviera en la Casa Blanca, al explicar que la ropa que él diseña es “demasiado cara” para que una primera dama la use, porque tiene que “establecer una conexión con todo el mundo”.’

Sin embargo, su diseño no fue “demasiado caro” para la actual primera dama, a quien Ford ha provisto con un vestido de marfil hecho a medida en 2011, para una cena con la familia real en el Palacio de Buckingham. Ford incluso le agregó un par de guantes para redondear el look.

El precio del vestido nunca fue revelado ya que era único, pero los vestidos de Ford tienden a comenzar por los 5,000 dólares.

“Vestí una vez a Michelle cuando iba al Palacio de Buckingham para cenar con la Reina”, explicó Ford cuando se le pidió que comentara algunos de los looks más caros de Michelle.

“Pensé que era apropiado y me sentí honrado”.

Cuando se le preguntó un poco más acerca de si Melania debería realmente dejar de usar ropa cara una vez que su esposo asuma el cargo, Ford simplemente dijo: “Dejaré eso a Melania”.

También aclaró que él no vestiría a Hillary Clinton, si ella hubiera llegado a la Casa Blanca.

La mayoría de las casas de moda han hecho todo lo posible para no comentar sobre la nueva primera dama y si estarían dispuestos a vestirla, con excepción de Sophie Theallet.

La diseñadora con sede en Francia, cuya apariencia ha demostrado ser una de las favoritas de la actual primera dama en los últimos ocho años, dijo en una carta abierta después de las elecciones que no vestiría a Melania y esperaba que otros diseñadores siguieran su ejemplo.

Ha habido pocos diseñadores más exitosos que Ford, quien saltó a la fama en 1994, cuando fue nombrado director creativo de Gucci.

La casa estaba casi en quiebra en el momento en que tomó las riendas, y al cabo de cinco años fue valorada en 4 billones.

En 1999 tomó un segundo trabajo como director creativo de Yves St. Laurent. Luego, en 2004, se alejó del primer puesto en ambas casas cuando surgieron preguntas sobre el futuro del grupo Gucci y quién estaría en control.

Algunos años estuvo “apagado”, hasta que lanzó su propia línea en el 2006, que incluyó accesorios y productos de la belleza, así como diseños para hombres y mujeres.

La línea de moda femenina de Ford se convirtió rápidamente en un éxito entre las celebridades de la lista A y las damas de la alta sociedad, que no tuvieron ningún problema en pagar 11,000 en uno de los vestidos de lentejuelas del diseñador, o unos 2,200 por un vestido negro sin mangas.

Ford también hizo su mejor esfuerzo para asegurarse de que sus diseños no estuvieron sobreexpuestos, lo que puede explicar por qué se negó a vestir a Melania en aquel entonces.

El diseñador ha impuesto una política de nunca vestir a más de una celebridad para los acontecimientos importantes de Hollywood, como los Oscar o los Globos de Oro.

Entre quienes han tenido la suerte de caminar por la alfombra roja con un vestido de Tom Ford, están Gwyneth Paltrow, Naomi Watts, Resse Witherspoon y Julianne Moore, quien junto con la esposa de Tom Hanks, Rita Wilson, ha sido una de las musas del diseñador.