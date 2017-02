Se dan vuelo con los colores en los Grammy (FOTOS)

De mil colores y texturas tiñeron las estrellas la alfombra roja del Grammy, ayer.

Flores, brocados y arreglos predominaron en la considerada pasarela más importante de la música, en el Staples Center. Y para muestra, figuras como Adele, Chrissy Teigen, Lea Michele, Demi Lovato, Carrie Underwood, Elle King, Maren Morris, Céline Dion, Paris Jackson y Katharine McPhee.

Jennifer Lopez lució en lavanda, Katy Perry en metálico, Faith Hill en rojo y Laverne Cox de negro.

Al llegar, Adele dijo ante los fans más próximos a ella que no le importaban las críticas por cómo se veía de verde, y menos lo que dijeran en redes sociales, pues ya había ganado dos gramófonos dorados (en la preceremonia) y estaba fascinada por eso.

“Adoro cómo me veo y no me importa lo que la gente diga”, señaló la británica, de 28 años.

Camila Cabello, vestida de azul claro casi grisáceo y con motivos florales, causó revuelo entre sus seguidores, pues fue la primera ocasión en que hizo una aparición pública tras su abrupta salida de Fifth Harmony.

Por su parte, CeeLo Green generó el griterío con un atuendo de túnica metálica con máscara del mismo tono.

A Lady Gaga le tocó mención aparte, pues llegó con un vestido que ella misma dijo que era para dar de qué hablar, ya que estaba dispuesta a conquistar a todos.

Y Perry, cuando le preguntaron por su cabello rubio, dijo ante la cámara oficial del Grammy que estaba lista para algo distinto.

“Quiero que hablen de mi cabello rubio porque guardaré un espacio para cuando tenga un momento de locura y me rape, ahí sí daré de qué hablar”, expresó, bromeando, la intérprete de “Chained to the Rhythm”.

Y entre los caballeros resaltó Nick Jonas, con chaqueta negra de motivos metálicos, y Diplo, quien arribó muy bien peinado y “planchado” con sus dos hijos, en tanto que a Jason Derulo algunos fans y periodistas le pedían quitarse algo de ropa, al menos el abrigo, para que enseñara su famosa musculatura.

Quienes enternecieron a la concurrencia fueron los papás del conductor James Corden, Malcolm y Margaret, quienes dijeron que ayer celebraban 45 años de matrimonio y aseguraron que el único nervioso en la familia era su hijo, no ellos.

