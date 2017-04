Rosie Rivera ya no aguanta sus arrugas y recurre al ‘vampiro’ (FOTOS Y VIDEO)

Como Rosie Rivera todavía está amamantando, no puede ponerse botox y como las arruguitas ya la están “molestando”, recurrió a un tratamiento que para muchos puede parecer extremo.

Y es que la hermana de la desaparecida Jenni Rivera compartió el momento en que se sometió al famoso “vampiro”, a través de un video para el sitio de noticias Mamás Latinas.

Se trata de un tratamiento donde te inyectan tu propia sangre para estimular la producción de colágeno y que tu rostro luzca luminoso y más joven, según explica el sitio. Y aunque la misma Rosie advierte que el procedimiento es un poco impactante, los resultados valen la pena.

“Sé que me veo muy rara, pero es porque acabo de terminar el ‘vampiro’, te sacan sangre y te la inyectan en tu rostro”, explicó la también hermana de Lupillo Rivera.

Rosie dijo que “ahora que estoy amamantando no puedo hacerme botox y mis arruguitas me están molestando”, por eso no pudo esperar más para poner manos a la obra sobre su rostro.

“Me lo hice hace apenas unos minutos, por eso todavía estoy roja, tengo que estar así, no me puedo lavar la cara por 6 horas y tengo que estar así hasta mañana, mañana ya me puedo poner maquillaje”, dijo en el video que rápidamente comenzó a recibir decenas de comentarios.

“Lo que deberías trabajar como cristiana que te dices es la vanidad y aceptarte como eres, quiere decir que no te aceptas tal y como eres”, le escribió una usuaria de YouTube, quien le recomendó seguir el ejemplo de Chiquis y Jenni, “que ellas son voluptuosas y se aceptan tal cual son; no como tu gastando el dinero de tus sobrinos en vanidades”.

“Ay no vieja ridícula, mejor ponte a trabajar, ya no saben cómo sacarle provecho a la muerte de Jenni, ya déjenla descansar en paz”, opinó otra usuaria.

“Tal vez te juzgaré de más y pensarás que no tengo el dinero para hacerlo, pero esto es ya de gente enferma, yo no te veo ninguna arruga, no exageres que no eres Madonna, comentó otra usuaria de la red social.

Mientras que entre todos los comentarios desaprobatorios, hubo quien le aplaudió: “Qué bien que halla cosas así para rejuvenecer la piel, y si existen y lo puedes hacer, ¿por qué no?, ¡bien por ti!”.

Y tú, ¿qué opinas?, ¿te someterías a un tratamiento así de extremo?