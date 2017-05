Rosie Rivera revela el mejor consejo de belleza que le ha dado su madre (VIDEO)

Amarte a ti misma… ese es el mejor consejo de belleza que Rosie Rivera ha recibido de su mamá, la señora Rosa.

Así lo confesó al sitio de noticias Mamás Latinas, donde habló de la importancia de la autoestima para lucir bien, en un especial con motivo del Día de las Madres en México.

“Deprimirte porque no te gusta esto, porque estoy gorda, (pues) vete hacer ejercicio, porque no me gusta mi cabello, (pues) córtatelo”, dijo la hermana de Jenni Rivera.

“Ámate a ti misma porque eso se refleja en la cara”, agregó tajante la también madre de 3 niños.

Y agrega que “ser feliz, cuando tú eres feliz aquí (corazón), eres bella aquí (cara), y ella (mi madre) me mostró eso”.



Aunque la mayoría de los usuarios de Facebook agradecieron el consejo, otros fueron más allá al reclamarle.

“No cabe duda que con el dinero que Jenni le dejó, que disque que como albacea, se compró casa y hasta se cambió el rostro, porque no se parece nada, como dice el dicho ‘el dinero mata carita’”, escribió una usuaria de Facebook.

“Quítenle el maquillaje y veremos dónde queda la belleza”, agregó otra.

“Y a esta quién le dijo que es consejera, que se ha beneficiado de la muerte de la hermana, que se vaya a darle consejos a sus sobrinas que parecen ballenas de gordas”, opinó otra usuaria.