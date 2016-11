Rashel Díaz comparte sus secretos de belleza y estilo (FOTOS)

Todas las mañanas luce espectacular en Un Nuevo Día, así que cuando nos dice que su secreto de belleza es cuidar lo que come, tomar mucha agua y hacer ejercicio ¡casi no le podemos creer!

Y es que a sus 43 años, Rashel Díaz luce más bella que nunca y en exclusiva para MiMundo Fashion nos comparte sus secretos de belleza y estilo.

Para resaltar su belleza natural

Para empezar, la cubana revela que para conservarse bella toma mucha agua, y nunca se va a la cama con maquillaje, “así llegue a las 5:00 de la mañana, yo me quito mi maquillaje para acostarme, me pongo hidratante, me hago mascarillas, hago limpieza de cutis todos los meses, porque al usar tanto maquillaje se me tapan mucho los poros”.

Dice que su mejor forma de cuidarse es haciendo mucho ejercicio y vigilando de cerca su alimentación, “como cada vez que quiero en pequeñas cantidades, engordo de nada, por eso tengo que cuidarme, no hay fórmula mágica, hay que cuidarse y dedicarle tiempo”.

Con un estilo único

En cuanto a estilo de ropa, Rashel Díaz confiesa que no es de usar ropa de diseñadores, porque asegura que todas pueden lucir hermosas sin tener que gastar mucho dinero, “me encanta preguntarle a la gente que sabe, a mí me preguntan y yo doy los nombres de los lugares donde compro las cosas, casi nunca ando con ropa de diseñador porque en Cuba eso no existía, la mayoría no la puedo pagar, ¿para qué voy a conocerlos si no los puedo pagar? Yo lo que hago es ropa cómoda que me guste, colores vivos, siento que me quedan mejor, van un poco más con mi personalidad”.

La presentadora de Telemundo dice que busca la comodidad ante todo, “hay ropa que no me queda, una de las cosas más importantes que tenemos que aprender es a conocer nuestro cuerpo, en mi caso yo tengo los brazos gruesos, aunque baje de peso mis brazos siempre son gruesos, algo que a mí me molesta muchísimo, pero ya no tengo otra opción, es lo que Dios me dio, tengo caderas, tengo pompis, tengo senos, donde quiera que tú me ves soy voluminosa”.

Por eso la hispana comenta que ha tenido que aprender a conocer cómo vestirse, “casi nunca salgo con la barriga al aire, no me pongo cosas muy anchas abajo ni muy largas, me ayuda más a mi cuerpo, casi nunca me pongo manguitas cortitas”.

Díaz insiste en que conocer tu cuerpo, te ayudará a saber qué tipo de ropa te puede combinar, “si eres bajita, si eres alta, todo ese tipo de cosas las puedes saber preguntando”. Como ejemplo, la presentadora dice que “hay cosas que se me ven muy lindas en persona, y cuando las veo en cámara digo ‘¡qué horrible me veo!’, he aprendido mucho de eso, que hay estilos que no se ven bien, aprendo con la experiencia, si te gusta averigua”.

Unos tips de maquillaje

De sus tips de maquillaje, Rashel Díaz nos comparte que antes le gustaba mucho usar los pómulos muy oscuros de la parte de arriba, “cuando tenía 20 años me quedaba muy bonito, ahora no me lo puedo hacer, lo tengo muy claro”.

Además, dice que para que te veas más joven, “otra de las cosas es usar colores que iluminen las mejillas, que son como los blushes, lo que te pones color en las mejillas, hay unos que son brillositos, eso te hace lucir mucho más joven”. En cuanto a los labios, “en lugar de hacerlos oscuros, los hago claros”.

Y es que la hispana está consciente de que la edad cuenta mucho, “tuve que bajar un poquito más los colores a mi edad, tengo 43, siento que me veo mucho mejor, más fresca, ya no me hago los ojos oscuros porque siento que me veo mayor”.

Nunca dice ‘nunca’ a las cirugías

La presentadora de Un Nuevo Día revela que uno de los temas que más responde en las redes sociales es sobre si se ha practicado alguna cirugía, “hoy mismo me escribía una muchacha y me decía ‘Rashel ¿qué te operaste?’, te juro que no me he operado, si yo me operara yo te lo dijera”.

Confiesa que no está en contra de las cirugías, “pero el día que yo me la haga en mi cara yo lo diría, aviso antes para que ni me molestan”.

La conductora dice que a ella le gusta mucho preguntar a todas las personas que puede, “expertos profesionales, desde maquillistas, qué base, qué me pusieron, también lo hago con los médicos, con los dermatólogos, qué cremas usan, me cuido mi cara, uso cremas de dermatólogos, no las cremas normales de las tiendas, que tienen mucho perfume y no te cuidan igual”.

La guapa cubana concluye que en su cuello es donde más se le ve la edad, por eso es el único lugar donde se inyecta botox y confiesa que “me operaré mi cara cuando tenga muchas arrugas”.