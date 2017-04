Por este vestido, Malia Obama está en el centro de la polémica (FOTOS)

Ya no es la “primera hija”, pero eso no ha impedido que todos los reflectores persigan a Malia Obama a todos lados y que siga siendo un referente de la moda para muchas jóvenes en el país.

Pero en esta ocasión, su elección no fue lo que digamos muy aplaudida, sino que se generó la polémica en las redes sociales.

#MaliaObama heads to work in a denim shirt dress and Chuck Taylors #ChuckTaylorsMalia https://t.co/LmNMMjCdcB pic.twitter.com/SOHSC8Bucn

Y es que la hija del ex presidente Barack Obama, llevaba un mini vestido de mezclilla que, según los usuarios en las redes sociales, parecía solo una camisa.

https://t.co/omDAkrHO7W Malia Obama Wears Nothing But A Shirt To Work — Where Are Her… https://t.co/sVY65riOmx https://t.co/daCkoqn64J pic.twitter.com/nsyisLCF3d

— Saree Kurti Dress (@ketansavaj) 12 de abril de 2017