Ponte chic para los días lluviosos (VIDEO)

¿Qué es lo que no debe faltarte en un día otoñal de lluvia? Seguramente lo primero en que piensas es en un paraguas… pero que tampoco te falte ¡un buen par de botas!

Ahora la moda te da tantas posibilidades para escoger, que ya no tienes que conformarte con las típicas botas amarillas de lona, sino que tienes de todos los colores, tamaños y hasta estampados que te puedas imaginar. También las hay de otros materiales aparte del plástico, que no necesariamente se dañarán con el agua.

Sabemos que te encantan esos días de lluvia llenos de nostalgia y, por qué no, hasta de romanticismo, así que aquí te presentamos los tres pares de botas que no deben faltar en tu guardarropa. Pero como esas botas no van solas, descubre cómo puedes llevarlas. Éstas son sólo tres opciones, pero tú puedes hacer tus propias combinaciones a partir de.

Para algo casual

Si tu plan es quedarte en casa, entonces ponte un par de jeans básicos y una blusa de manga larga, que bien pudieras complementar con un poncho o un chaleco. No olvides los accesorios para resaltar tu look, como una bolsa de mano en tonos terra y un cinturón maxi a juego. Puedes elegir un color diferente para las botas, pues así harás que sean el punto central de tu outfit.

Para ir al trabajo

Los trench coat son los mejores amigos de las botas de la lluvia, opta por combinarlos con prendas casuales que te permitan lograr un look súper cómodo, pero sin perder el estilo. Si optas por llevar un vestido, puedes mantener tus piernas calientitas con unas mallas coquetas. Una bandana o bufanda ligera también pueden ayudar para abrigarte y lucir más chic que nunca.

(Foto: Getty Images)

Para ir de shopping

Nada mejor que un mini vestido para lucir muy sexy con unas botas hunter, que pudieras combinar con un bolso de mano en los mismos tonos o estampados. Enmarca tu silueta con un cinturón delgado y no olvides ponerte pulseritas para realzar tu femeneidad. Andarás muy cómoda, pero si al caer la tarde se suelta el frío, no olvides llevar un poncho o un abrigo para que no pesques un resfriado.