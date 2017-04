Para Lucero, ‘cada arruga es un trofeo’ (FOTOS)

Muchas mujeres rehúyen de las arrugas, las estrías y la celulitis, pero a Lucero no la espantan. Y las que tiene para ella son premios.

“Cuando aceptas tu edad y todo lo que tienes en la vida (lo reflejas). Por ejemplo, veo muchas mujeres que se ponen nerviosas con el tema de tener hijos para no engordar y no cambiar su cuerpo, pero son premios tan bonitos en la vida.

“Cada arruga, alguna estría, las celulitis o lo que sea que las mujeres que, ni modo, vamos teniendo con el tiempo, son nuestros trofeos”, compartió en entrevista.

A sus 47 años, la intérprete de “Veleta” no es partidaria de las cirugías o el uso del bótox porque no pretende lucir más joven de la edad que tiene.

“Es el contenido de tu vida. Las cicatrices, todo lo que tienes en tu piel, va mostrando tu edad. No me niego a envejecer dignamente y a vivir mis etapas.

“Hoy no compito con las de 18, 20 ni 30 años porque tienen otra piel, pero yo tengo tantas cosas y me siento tan contenta que digo ¡no me importa!”, agregó.

Por supuesto que una vida sana, buena alimentación y el ejercicio forman parte de la rutina de la llamada “Novia de América”.

Aunque admite que si hay algo que cambiaría de su cuerpo serían sus juanetes.

Aún así, para la protagonista de Lazos de Amor y Soy Tu Dueña lo mejor que existe para verse bien es la plenitud y sonreír, pese a que algunos consideren que se ve falsa.

“El otro día leía un comentario de un súper amargado en Instagram o Twitter, no sé si era una mujer o un hombre que ponía: ‘Siempre con tu sonrisota, ¡qué flojera!’.

“¡Qué flojera no sonreír, no estar feliz y agradecerle a la vida tantas bendiciones! Sé que hay gente que dice que soy una ridícula por estar tan contenta. ¿Qué le voy a hacer? Ni modo que finja que no y ponga cara de enojada”.

Chile de mi corazón!! Ya estoy aquí, mañana nos vemos para cantar junt@s y verl@s de cerquita! Que alegría, gracias por su cariño siempre!!! #Chile #agradecida Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 24 de Mar de 2017 a la(s) 10:21 PDT

A Lucero la felicidad se la dan sus hijos, José Manuel y Lucerito, una carrera de más de 35 años, y también su novio Michael Kuri, con quien lleva casi cinco años de relación y con quien reiteró no tiene planes de boda.

“(El matrimonio) ya es peor. Luego los que se casan les va fatal. Nomás firman y al día siguiente ya se empiezan a pelear.

“Dicen que el matrimonio es la tumba del amor, yo digo que no. Siempre he sido partidaria del matrimonio. Siempre he pensado que vivir en pareja es muy bonito, pero, bueno, nosotros por ahora estamos súper contentos”, aseguró la artista.

La cantante dijo que le gustaría que se hiciera una serie sobre ella y que su vida ha sido tan pública que no hay nada que esconder.

Comienzo de un nuevo mes. Buen día para proponerse una meta o seguir persiguiendo ese sueño alcanzable! #tenacidad Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 1 de Mar de 2017 a la(s) 9:20 PST

“Todos cometemos algo de errores y tenemos defectos, obvio. Siempre tratas de mejorar y aprender de lo que no te salió bien.

“Al final del día, que cuenten de todo porque no hay nada malo. Ahora que si ya me inventaran chismes feos, que eso sí no lo metan”.