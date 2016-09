Oro y plata para recibir el otoño

Con información de Agencia Reforma

Mientras los árboles se visten de ocre, tú puedes vestirte de oro y plata para recibir muy bien presentable al otoño.

Si no temes a las miradas, apostar por una pieza dorada o plateada será todo un acierto. Tienes que saber que hoy estos tonos metálicos no sólo se llevan para la noche, sino también en los días de sol, por lo que son una opción versátil y en tendencia que le sumará glam a tu look.

Por lo pronto, estas cuatro piezas son imprescindibles para arrancar la nueva estación.

Top. Ideal para la tarde o una noche de fiesta, uno adornado por pequeñas lentejuelas lucirá muy chic con “skinny jeans”. De Tibi

Clutch. Es el complemento perfecto para eventos formales, y uno con aplicaciones le dará un aire roquero a tu outfit. De Christian Louboutin

Flats. Unos zapatos bajos con perlas al filo del tacón te harán sentir cómoda y glamorosa durante los fines de semana. De Nicholas Kirkwood

Jersey. Si te encantan ambas tonalidades, hay prendas que las conjugan, como éste diseño de efecto degradado. De Jenny Packham

Falda. Busca una de corte campana y que llegue arriba de las rodillas, te verás muy atractiva si la coordinas con stilettos. De Miu Miu