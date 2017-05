¿No se saben vestir Lili Estefan y Daniela Di Giacomo? (FOTOS)

Mientras que Lili Estefan en plena primavera y con medias negras, Daniela Di Giacomo nunca da una con su atuendo y Alejandra Espinoza ¡es una reina!

Al menos así opinan sus seguidores en Instagram, luego de que Ale compartiera una fotografía donde aparecen las tres terminando el programa de El Gordo y la Flaca, hace unos días.

hoy en @elgordoylaflaca con estas dos guapas???? @danydigiacomo @liliestefan Una publicación compartida de Alejandra Espinoza (@alejandraespinoza) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 2:18 PDT

“Todo muy bien, pero @liliestefan no te pongas esas medias… @danydigiacomo dile, a lo mejor a ti sí te escucha”, escribió una usuaria de la red social; “o sea, Lili en plena primavera y tú con esas medias”, coincidió otra fan.

Además que muchas otras criticaron el vestido que eligió la presentadora de El Gordo y la Flaca: “Todas son bellas, Ale muy hermoso tu vestido, Ay Lili hoy no me gusto tu vestido, me mareo solo de verlo”, “qué feo vestido Lili Estefan, no te va”.



“Alejandra Espinoza muy bonita como siempre… sin querer ser mala onda, pero qué cosa más espantosa Lili Estefan… horrible ese vestido, normalmente ella no viste muy bien que digamos pero hoy, hoy es su peor día, creo… lo digo con respeto”, escribió alguien más.

Y tampoco a la fashionista de El Gordo y la Flaca le fue muy bien: “Se ve más fashion @alejandraespinoza que la fashionista de El Gordo y la Flaca”.

“Qué mal cae la prospecto de fashionista, jamás como Rodner, hasta la voz es fea, parece pito”, escribió otra usuaria.



“Daniela nunca pone una con la ropa. ¿De dónde salió que sabe de moda? Está en kindergarten, le falta mucho, tiene empezar por ella”, opinó otra seguidora.

A lo que alguien más agregó: “No me parecen vestidas para un programa de tv, Daniela para ir a bailar, Lily terrible tu vestido”.