No hay nada más sexy que 4 mujeres inteligentes, como en esta foto (FOTO)

No hay nada más sexy que la unión de mujeres hermosas de diferentes lugares, opinan los seguidores de María Celeste Arrarás, quien compartió una imagen en la que aparece junto a sus colegas de Univisión, María Elena Salinas, Pamela Silva Conde y Michelle Galván. No, no se trata del regreso de María Celeste a Primer Impacto o a Univisión… tampoco es que vaya a tomar el lugar de Bárbara Bermudo, simplemente es una foto en la que la boricua demuestra que entre ellas no hay ningún tipo de envidia.

“En la Gala Tributo a las Mujeres en la TV del Paley Center”, escribió María Celeste junto a la foto, en la que etiquetó a sus colegas de la competencia, que conducen los programas Al Punto y Primer Impacto, respectivamente.

En la Gala Tributo a las Mujeres en la TV del Paley Center- con @mariaesalinas @pamelasilvatv y @michellegalvantv #newyork Una publicación compartida de Maria Celeste (@mariacelestearraras) el 17 de May de 2017 a la(s) 7:27 PDT



“Aparte de ver un grupo de mujeres re-inteligentes y re-sexy como @pamelasilvatv , son un grupo de diferentes cadenas unidas porque tienen admiración y respeto entre sí mismos. No hay nada más sexy que la unión de mujeres hermosas de diferentes lugares”, escribió un seguidor de María Celeste, a quien ella respondió: “Tienes toda la razón”.

“¡Wow qué gusto verlas juntas!”, le escribió otro fan, mientras que otro le aplaudió el hecho de que “usted es una gran profesional María Celeste, usted habla siempre con sus nombres y pone fotos, no corta las fotografías, felicidades a usted y todas grandes profesionales”.

“La amistad no tiene cadenas. Que bellas se ven las Marías que más admiro, @mariacelestearraras y @mariaesalinas”, comentó otro usuario.

“Muchas felicidades y me da un gusto ver que aunque sean de diferentes cadenas de televisión, siempre en los eventos están juntas”, celebró uno más.

Como nunca faltan los que encuentran los defectos, no faltó quien escribiera: “Cómo hay litros de silicón, plus botox, LOL, bellas”.

Y quien recordara a la expresentadora de Primer Impacto: “Falta Bárbara Bermudo, no se vale”.

Emocionada de ser parte de la gran gala del Paley Center para honrar a las Mujeres en la Historia de la Televisión. #newyork Una publicación compartida de Maria Celeste (@mariacelestearraras) el 17 de May de 2017 a la(s) 5:06 PDT

Pidiendo un ☕️ cubano en la ventanilla! Disfrutando la vida, los momentos en familia no los cambio por NADA! ???????? Y ustedes que hacen? Una publicación compartida de Barbara Bermudo Oficial (@barbarabermudo) el 7 de May de 2017 a la(s) 2:58 PDT