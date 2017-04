No gustan los zapatos de Adamari López (FOTO)

Como toda mujer, Adamari López es una “amante” de los zapatos… al menos así lo dejó ver en una foto que publicó en su cuenta de Instagram.

Y es que la presentadora de Un Nuevo Día, visitó la tienda de zapatos Vicky Victoria y no sabía ni por cuál decidirse, por lo que mejor pidió ayuda a sus fans.

Me gustan todos… por cuál me decido? Gracias por las lindas atenciones @shopvickyvictoria Ya verán por cuales me decidí ???? Una publicación compartida de Adamari López (@adamarilopez) el 6 de Abr de 2017 a la(s) 6:17 PDT

“Me gustan todos… ¿por cuál me decido?”, escribió la boricua junto a la imagen y aprovechó para agradecer a la tienda, “gracias por las lindas atenciones @shopvickyvictoria Ya verán por cuáles me decidí”.

Pero parece que no eran de los favoritos de sus seguidores, a juzgar por los comentarios que rápidamente comenzó a recibir.

“No ningunoooo, son feitoss!! Tú eres linda amiguita!! Ninguno”, le escribió una fan.

“Exactamente, están de moda pero no son de mi estilo, pero respeto a quien los use y por eso no tengo que ofender”, escribió alguien más.

“Será la moda, pero yo no me pongo esos zapatos ni regalados… están mega chistosos”, comentó otra usuaria.

“Qué zapatos tan horribles, OMG, espantosos, ridículos”, fue otro de los apuntes.

Pero nunca faltan los defensores de Adamari: “No entiendo el por qué la gente es tan odiosa con sus comentarios… está muy bien que a todos no les guste y no hace falta decir lo que no es nada positivo, con decir no son de mi gusto es suficiente, no entiendo por qué decir son horribles, espantosos, feos, etc., los gustos son cosas objetivas… ….@adamarilopez disfruta lo que escojas”.

Y a ti, ¿cuáles te gustan más?