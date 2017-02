No gusta cambio de imagen de Shakira (FOTO)

Shakira ha dejado las raíces negras y el cabello güero, algo que al parecer no ha sido bien recibido por sus miles de seguidores en las redes sociales.

La cantante colombiana compartió una imagen de su nuevo look en su cuenta de Instagram, en donde rápidamente recibió miles de comentarios, muchos de ellos desaprobando el cambio.

“Preparándome para rodar con Black M”, escribió Shak junto a la imagen, en la que se le ve con el cabello gris violáceo y un atuendo a tono.

“Te digo la verdad Shakira: Que ese peinado te queda horripilante, me gusta más el anterior, además tu ropa también no me gusta”, le escribió una fan en Instagram.

“Perdón Shaky pero no te queda”, estuvo de acuerdo alguien más.

“Eres más linda con tu pelo brunette o castaño o negro, pero si a ti te gusta, no importa lo que los otros dicen”, opinó otra seguidora.

No faltó quien dudó de que realmente la cantante se hubiera teñido el pelo de esa manera: “Es una peluca, Shakira no va a salir nunca de su zona de confort”.

Por supuesto que también le escribieron los que están de su lado siempre: “Preciosa todo lo que te haces te queda bien”, “eres perfecta”.

Y a ti, ¿qué te ha parecido?

