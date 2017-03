No creerás cómo se ve Belinda sin make up (FOTO)

Belinda no se quiso quedar atrás en la moda del “make up free” y recién publicó una foto en su cuenta de Instagram, en la que se le ve luciendo completamente al natural.

A decir del fondo de la imagen y sus anteriores publicaciones en la red social, se cree que Belinda se tomó la foto durante el viaje de esquí que realizó con su actual novio, el ilusionista Criss Angel.

Una publicación compartida de Beli (@belindapop) el 6 de Mar de 2017 a la(s) 11:14 PST



Al instante, “Beli” comenzó a recibir cientos de piropos de sus seguidores: “Lo que le sigue de hermosa, el maquillaje es por requisito, pero tú sin una gota de maquillaje eres hermosa al natural”.

También podría interesarte: Con esta foto, Alejandra Espinoza deja a todos con la boca abierta (FOTO)

Aunque tampoco faltaron los comentarios en contra: “Hay que admitir que se ve preciosa porque es la verdad, tiene unos ojos preciosos, pero lo que sí es que ya no es la Belinda cara de conejo de antes, digo una arregladita no le cae mal a nadie y menos si tienes para hacerlo, pero ya no se parece a Belinda”, “bella, pero ya ni pareces tú”, “se ve rara, no es ella, parece que se operó”, le escribieron algunos.