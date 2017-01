Miss México muestra cómo lucir el ‘bling bling’ (FOTOS)

Con el firme deseo de conquistar la tercera corona de Miss Universo para México, Kristal Silva está lista para contender en la final del certamen a celebrarse en el Mall of Asia Arena de Manila, Filipinas.

Fotografiada y entrevistada en exclusiva por Reforma, Kristal, nacida en Soto la Marina, Tamaulipas, muestra una de las tendencias más llamativas y poderosas que se impondrán durante el 2017: vestidos de noche en tonalidades metálicas.

“Me encantan los trajes de gala en estos tonos, porque te llenan de destellos, luces y brillos”, considera esta joven, quien estudió Administración.

“Soy fan de estas prendas. Además de que transmiten elegancia y sensualidad, las lentejuelas, las texturas y los detalles con dorados o plateados son infalibles para conquistar y llamar la atención en cualquier lugar”, agrega la tamaulipeca.

Para Kristal, la moda es destacar con ayuda de piezas favorecedoras y a la vez lograr un estilo propio con base en tu esencia y personalidad.

“Al vestirte, lo importante es sentirte siempre bien y nunca dejar de ser quien eres”, asevera esta chica de ojos verde aceituna, quien desde niña anhelaba ser reina de belleza y obtener el codiciado título de Miss Universo.

Ella comenta que en casa cuenta con un clóset personal muy variado, el cual incluye muchas opciones cómodas y relajadas para la vida diaria.

“Opto por blusitas sueltas pero llamativas, jeans, shorts y vestiditos casuales en colores vivos y súper femeninos. ¡Las sandalias de piso y los flats son mi complemento perfecto!”, platica.

“Por otro lado, para las ocasiones formales elijo palazzos y vestidos de coctel o de gala en rojo, azul, blanco, negro, plata o dorado, coordinados con un par de stilettos”, añade.

En cuanto a accesorios, Kristal manifiesta que no es amante de las alhajas o la bisutería. Eso sí, subraya que las bolsas de mano son sus predilectas para jugar y crear looks alegres.

¡A ganar!

Con 1.78 metros de estatura y cuerpo de campeonato, Kristal asegura admirar el talento y la creatividad de los diseñadores de moda mexicanos.

Así, lleva en sus maletas un guardarropa hecho exclusivamente para ella por la nayarita Gaby Pérez, los morelenses Lourdes Hernández y Juan Manuel Osorio y los campechanos Emanuel Segovia y Alejandro Chuc.

También lucirá piezas de Pineda Covalín y Salvatore Ferragamo.

Consciente de que en Miss Universo el traje de noche es una prenda determinante para la competencia, Kristal adelanta que es muy probable que para la gran final porte un modelo elaborado por Gaby Pérez.

“Es un vestido con brillos y de corte sirena que me encanta, pues enmarca mi figura. Es de un color entre plata y blanco acero, tiene escote en ‘V’ y destaca por una abertura estratégica en el lado derecho, la cual me permite caminar con comodidad y hasta parece que me hace flotar”, dice.