Michelle Obama tiene su última portada en Vogue (FOTOS Y VIDEOS)

Sin duda, Michelle Obama será recordada como un icono de la moda y su última portada en Vogue demuestra el por qué.

Y es que la fotógrafa Annie Leibovitz tomó a la primera dama en todo su esplendor, mientras Jonathan van Meter captó la esencia de esta mujer que pasará a la historia como una de las más queridas esposas de presidentes de los Estados Unidos.

En una portada que Vogue ha titulado “Michelle Obama la primera dama de la que el mundo se ha enamorado, la esposa de Barack aparece recostada en un jardín de la Casa Blanca, con un elegante vestido blanco sin hombros de Carolina Herrera, unos pendientes en forma de lágrima y dos anillos del mismo tono en el dedo anular. Reafirma su sencillez con un peinado suelto y un make up natural, que tan sólo brilla con un nude en sus labios.

En las páginas interiores, Obama aparece en un vestido de Atelier Versace, la misma diseñadora que usó en su última cena de estado y cuyo diseño fue muy aclamado.

Precisamente con respecto al papel que la moda ha tenido para ella durante los últimos ocho años, y el por qué a menudo escogió diseñadores sorprendentes, dice que “todo se reduce al nivel de comodidad: si voy a hacer que te sientas cómoda, que lo que tienes que estar cómoda en primer lugar”.

Confesó a Vogue que su primera reacción no es “¿quién hizo esto?, sino que dice “vamos a probarlo”, y es cuando se pregunta cómo se ve y si le gusta, simplemente dice “¡oooh, eso es lindo, oh wow. Nunca pensé en llevar algo así. Vamos a ponerle un cinturón. Me siento gooood en esto”.

Obviamente que hay diseñadores que ella ama, “gente con la que me encanta trabajar. Cómo son como personas importa. ¿Son buenas personas? ¿Tratan bien a su personal? ¿Tratan bien a mi personal? ¿Son jóvenes? ¿Puedo darles un impulso? ¡Pero! Cuando todo eso es equitativo… ¡es lindo!”.

Se trata de la tercera y última portada de Michelle como primera dama para la revista Vogue, a quien ha dicho que “podría haber pasado ocho años haciendo cualquier cosa, y en algún nivel, habría estado bien”.

“Podría haberme concentrado en las flores. Me podría haber enfocado en la decoración. Me podría haber centrado en el entretenimiento. Porque cualquier primera dama, con razón, llega a definir su papel. No hay autoridad legislativa; uno no es elegido. Y ese es un maravilloso regalo de libertad”, dijo Michelle a Vogue en el artículo que comenzó a realizarse en los meses previos a las elecciones presidenciales.

La revista señala que muchos de los críticos más antiguos de Obama describieron a la primera dama como independiente y “enojada”, pero su marido resume perfectamente cómo su esposa logró vencer a los detractores poniendo su “sello único” en su posición, según publicó el sitio web Today.

“Eso es porque quien ves, es quien es: la mujer brillante, divertida y generosa que, por cualquier razón, aceptó casarse conmigo”, dijo el presidente Barack Obama a la revista. “Creo que la gente se acerca a ella porque se ven en ella: una madre dedicada, una buena amiga, y alguien que no tiene miedo de dar un poco de diversión de vez en cuando”.

Video: Clases de estilo con Michelle Obama

El artículo apareció en línea un día después de que Michelle Obama se reunió por primera vez con su sucesora, Melania Trump, para tomar el té en la Casa Blanca. Pero en el momento en que se escribió el artículo, no se sabía quién estaría “llenando sus zapatos” el próximo 20 de enero.

No obstante, Michelle Obama sí habló acerca de sus planes después de esa fecha: “Voy a tomar el mismo enfoque cuando me vaya, que cuando llegué. No lo sabré hasta que esté allí. Nunca antes había sido la primera dama de los Estados Unidos”.

Pero está segura de que seguirá participando en el servicio público.

“En el momento en que dejé mi bufete de abogados para trabajar para la ciudad, nunca miré hacia atrás. Siempre me he sentido muy viva usando mis dones y talentos para ayudar a otras personas”, dijo. “Duermo mejor por la noche. Estoy más feliz. Así que vamos a mirar hacia atrás en los temas en los que he estado trabajando”.

Dijo a Vogue que su principal preocupación ahora será cómo poder involucrarse en esas cuestiones desde una nueva plataforma, “no puedo decirlo ahora, porque no podemos gastar tanto tiempo de hacer realmente el trabajo duro de vetar ofertas o ideas u opciones porque estamos aun cerrando las cosas aquí”.

¿Qué es lo que más extrañará cuando deje la Casa Blanca en enero? “Sabes, hay pequeños momentos… mirando hacia el South Lawn y al Monumento a Washington… Es tan hermoso. Y para ese momento pensé ‘voy a extrañar despertarme con esto, tener acceso a esto cuando quiera’”.

Pero por otro lado, dijo, “es la hora. Creo que nuestra democracia tiene razón: dos períodos, ocho años. Es suficiente. Porque es importante tener un pie en la realidad cuando tienes acceso a este tipo de poder. La naturaleza de vivir en la Casa Blanca es aislante. Y creo que Barack y yo, porque somos un poco tercos, hemos mantenido cierta normalidad, sobre todo debido a la edad de nuestras hijas. Salgo a cenar con mis amigas; voy a los juegos de Sasha; Barack ha entrenado un poco de basquetbol con el equipo de Sasha”.

Las portadas anteriores

Para la primera portada de Michelle Obama en Vogue, poco después de que llegó a la Casa Blanca en el 2009, usó un vestido rosa de Jason Wu, quien también diseñó su vestido de la toma de posesión.

En esa ocasión, según reporta la revista People, habló sobre la esperanza de dar a sus hijos una sensación de normalidad. Sin embargo, la redactora en jefe de Vogue, Anna Wintour, ya sabía que las cosas serían muy diferentes, escribiendo: “El cambio fue el clamor de la campaña electoral de Barack Obama, aunque no creo que cualquiera de nosotros en Vogue se diera cuenta inicialmente de la diferencia que iba a hacer el vestuario de la primera dama Michelle Obama… es inspirador ver a nuestra primera dama tan serena y segura en su estilo personal”.

La segunda portada de la primera dama fue más fashion-forward -recuerda People- con flequillo piecey y un vestido de funda escultórica. “Siempre digo que las mujeres deben usar lo que las hace sentirse bien consigo mismas”, dijo en ese momento. “Eso es lo que siempre trato de hacer”.