Michelle Galván revela extraño deseo junto a Galilea Montijo (VIDEO)

La nueva presentadora de Primer Impacto, Michelle Galván confesó estar inspirada por el estilo de Galilea Montijo y hasta confesó que si pudiera… se metería a su armario.

La mexicana contó a la revista People en Español que admira a su paisana, la conductora del programa Hoy, y aceptó que le gustaría que la tapatía le compartiera algunos de sus secretos: “recientemente vi el armario de Galilea Montijo ¡quiero estar ahí, Galilea! Me encantaría ver cómo haces, si aprovechas o no todas esas ofertas o no las necesitas”, contó Galván y aceptó que le encantan los zapatos.

Además también reveló que su primera oportunidad en los medios de comunicación fue a los 14 años. “Comencé como una chica del tiempo (en TVAzteca) y déjenme decirles algo: no podía decir mi edad, no podía decir que tenía 14 años”.

Agregó que su ídolo es su madre: “es una guerrera como todas las latinas, una guerrera que sacó adelante a sus cuatro hijos, y que tengo mucho que aprenderle aún”.

Por último dijo que es consciente de que no es “moneda de oro” para caerle bien a todo el mundo, sin embargo ella se queda: “con las constructivas, con las que te ayudan a ser una mejor persona”.

