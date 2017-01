Melania Trump recuerda a Jackie Kennedy con su atuendo (FOTOS Y VIDEO)

El secreto mejor guardado y el más ansiado de ser revelado ha quedado al descubierto… Melania Trump escogió un traje de cachemira azul claro con chaqueta y cuello de tortuga, de la firma Ralph Lauren, con el que diversos sitios de moda y de noticias la han comparado con el estilo de Jackie Kennedy.

Jacqueline Kennedy on #Inauguration Day in 1961 and @MELANIATRUMP today in 2017. pic.twitter.com/JmxG7wJD9i

La nueva primera dama llevaba el cabello recogido en un suave moño, guantes de gamuza del mismo tono que el traje y zapatos de tacón alto, al ser recibida en la Casa Blanca por el presidente saliente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama, quien llevaba un vestido rojo de manga corta y abrigo del mismo color. El presidente Donald Trump, con corbata roja y sobretodo negro, optó por dejarse desabotonada la chaqueta.

Trump’s inauguration: Keep up with all the highlights https://t.co/vqDLL4K0q9 pic.twitter.com/6ZQaPda68t

— USA TODAY (@USATODAY) 20 de enero de 2017