Melania sorprende en Washington con este look (FOTOS)

El mismo día en que US Weekly publicara un artículo en el que asegura que Melania Trump no está contenta con su papel como primera dama, la esposa del presidente reapareció con un sorprendente look para recibir al primer ministro israelí.

Melania parecía perfecta, con una falda y un saco de cachemira blanca diseñados por Karl Lagerfeld, director creativo de Chanel y Fendi. Según el sitio web del Daily Mail, la primera dama combinó su traje con un par de tacones para la ocasión.

Optó por llevar el cabello suelto en ondas y como única joya, el anillo de diamantes de 25 quilates que su esposo le regaló en su décimo aniversario de bodas.

Los medios, entre ellos el Daily Mail, calificaron este atuendo como una buena elección de la primera dama, tras aquel vestido azul cielo de Ralph Lauren que usó en la toma de protesta de su esposo, Donald Trump, como presidente de los EE.UU.

Muchos esperaban que llevara a Karl Lagerfeld para ese evento, después de que surgieron rumores de que se había reunido con Melania en las semanas previas a la ceremonia. Eso no terminó siendo el caso al final, pero está claro ahora que el icónico diseñador estaba trabajando con la primera dama.

Melania viajó a Washington para junto a su esposo, recibir al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu y a su esposa Sara, lo que marcó su primera aparición oficial tras la ceremonia inaugural, pues ella se ha mantenido en su departamento de Nueva York junto a su hijo Barron.

La Primera Dama estuvo junto a su marido fuera del Pórtico Sur de la Casa Blanca, para dar la bienvenida a los Netanyahu al mediodía. Saludó a sus invitados con un beso y el grupo intercambió bromas mientras posaba para unas fotos, antes de ir a la conferencia de prensa del presidente y el primer ministro.

Una vez dentro, Melania se sentó junto a Ivanka, quien asistió al evento de la tarde con su esposo, Jared Kushner. La primera dama y su hijastra no parecieron socializar mucho en el evento y apenas hablaron entre sí.

La aparición sonriente de Melania en la Casa Blanca este miércoles, llegó el mismo día en que surgió una historia afirmando que ella era secretamente “miserable” en su nuevo papel como primera dama y que había pasado el último mes casi encerrada en su apartamento de la Trump Tower.

US Weekly habló con fuentes cercanas a Melania que compartieron detalles sobre su vida durante el mes pasado, y cómo ella está reaccionando a los grandes cambios en su mundo.

“Esta vida no era su sueño. Era de Donald”, dijo su amigo, el estilista Phillip Bloch. Otra fuente afirmó que no quiere dejar su apartamento por nada ni por nadie, y prefiere que el Servicio Secreto lleve a Barron a la escuela y lo recoja al final del día.

Eso sin embargo podría tener más que ver con el clamor que causaría en la ciudad de Nueva York si ella decidiera hacer ese viaje, ya que requeriría una caravana completa y causar cierres de carreteras todo el camino de Trump Tower en el centro, a la escuela de Barron atravesando la ciudad.

Otras fuentes echan abajo esas afirmaciones y dicen que ella está “adoptando el papel y las responsabilidades de primera dama”.

