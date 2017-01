Maripily comparte su secreto para tener esa figura envidiable (VIDEO)

Para todas aquellas que se preguntan cómo le hace Maripily Rivera para tener esa increíble figura, ella no es nada envidiosa y la ha compartido con todas sus seguidoras en su cuenta de Instagram.

Y es que la guapa boricua publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que comparte el té de Jengibre que toma diariamente, el cual asegura aporta grandes beneficios para la salud.

“Mis chicas que me preguntan cómo hacer él te de Jengibre, aquí está el video”, publicó la modelo, actriz, presentadora de televisión y empresaria del mundo de la moda en su red social.

“Yo lo tomó tres veces al día… Por la mañana en ayunas, en el almuerzo y antes de irme a dormir”, explica la escultural mujer, quien agrega que “puedes tomártelo frío o caliente”.

Sus seguidoras rápidamente comentaron la publicación, pidiéndole que siga dando más tips, “voy a empezar hacerlo a ver qué tal me va, aunque creo que el que me va a costar va ser el vinagre de manzana, porque OMG eso huele feo y es lo que no me gusta, el olor, que no puedo con eso”.

“Tú Túeres ejemplo de que ese té es muy beneficioso, se nota que es bueno”, le escribió alguien más.

Hasta el momento, el video lleva más de 27 mil reproducciones y ha recibido decenas de comentarios, entre los que destacan aquellos donde le preguntan a la presentadora sobre cantidades del té y sobre quiénes son aptas para tomarlo.

“¿Cómo lo recomiendas: tibio o frío”, le preguntó una usuaria de Instagram, mientras que una más comentó que “yo lo preparo hace un año y también lo tomo en ayunas y por la noche, siempre caliente, pero ahora lo voy a probar frío, es muy saludable y beneficioso”.

Y tú, ¿te atreves a probarlo?