María Elena Salinas ‘denuncia maldad’ que le hizo su hermana (FOTO)

La conductora de Univisión María Elena Salinas mostró una foto de su infancia, en donde denunció la “maldad” de la que fue víctima de parte de su hermana hace varios años atrás.

Aprovechando el festejo del Día del Niño en México, la periodista compartió una foto a blanco y negro, donde aparece con el fleco “trasquilado”.

“Me acabo de enterar que es #diadelniño miren cómo me dejó mi hermana @amorcito49 cuando me cortó el fleco”, escribió la presentadora, donde dejó claro que como muchos pequeños, son víctimas de los “experimentos” de sus propios hermanos.

Sus fans no dejaron de reír con la foto: “Así me lo cortaron a mí, y lloré mucho y para que ya no llorara me dijo que parecía muñeca eso me gustó y jamás lloré andaba feliz jajaja”, “Yo tengo una foto así de mi hija! Tenía un año cuando su hermanito de cinco le cortó el copete. Qué divertido”.

La periodista es muy querida por el público hispano y cuenta con una gran trayectoria.