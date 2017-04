Luz Elena González revela que se somete a doloroso tratamiento para lucir más joven (VIDEOS)

No cabe duda que si de belleza se trata, las famosas están dispuestas a todo. Tal es el caso de Luz Elena González, quien no ha tenido reparo en confesar que se somete a un tratamiento muy doloroso para lucir más joven.

La actriz mexicana compartió videos en su cuenta de Instagram, en los que muestra el doloroso, pero efectivo tratamiento al que se somete para eliminar las arrugas de la piel y verse súper radiante.

Sé tú mismo, vive feliz, disfruta cada momento y agradece las bendiciones????????!!!! La indirecta de hoy es para TI SIIIIII PARA TI #TEAMO❤️ ???? feliz Una publicación compartida de Luz Elena González (@luzelenaglezz) el 20 de Abr de 2017 a la(s) 10:22 PDT



Luz Elena aseguró que no le importa sufrir un poco, con tal de presumir un cutis perfecto y para eso, compartió que sus secretos son la carboxiterapia y la radiofrecuencia.

“La belleza cuesta primera parte!!!! #Angie mi enfermera manos de seda primera parte #cirujano #estética #tratamientos #belleza este tratamiento se llama carboxiterapia y es un gas que te inyectan para aumentar la circulación y así mejorar la calidad de la piel y aclaro esto NO ES BOTOX!!!”, escribió la actriz junto a su publicación.

La belleza cuesta primera parte!!!!???????????????????? #Angie mi enfermera manos de seda ???????????????? primera parte #romangarzonloyo #cirujano #estetica #tratamientos #belleza este tratamiento se llama carboxiterapia y es un gas que te inyectan para aumentar la Circulación y así mejorar calidad de piel y aclaro esto NO ES BOTOX!!! Una publicación compartida de Luz Elena González (@luzelenaglezz) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 4:36 PDT

Como rápidamente comenzó a recibir cientos de preguntas, Luz Elena les respondió: “Todos los que preguntan se inyecta un gas para estimular circulación y ayuda a la piel y muchos que no entienden o ignoran cómo es, les explicó que es como una crema súper espectacular, esto se hace periódicamente para ver resultados y ayuda mucho, solo que la gente ve inyección y cree que son substancias pero noooooooo. Mi sugerencia es… investiguen en Internet, es interesante así como los láser tipo radiofrecuencia, que es con lo que lo combino”.

Segunda parte ????????????????!!! #Angie #romangarzonloyo #belleza #piel #cuidados #tratamientos #cirujano #mujer #vanidosa esto es para todas las que me preguntan que qué me hago!!!! Una publicación compartida de Luz Elena González (@luzelenaglezz) el 18 de Abr de 2017 a la(s) 4:51 PDT



Porque no faltaron los comentarios desafortunados: “Qué rara se ve, ya no es tan bonita como antes”, “yo no sé si sea lo que te estás inyectando u otra cosa, pero se te ve la cara rara y diferente, como si tuvieras rellenos”.

A lo que la actriz les respondió que “los rellenos son otra cosa y esos no los necesito, siempre he tenido así mi boca, vean las fotos, no sean cisañozos”.

“La boca sí se la opero, tenía más, ya no se parece a la que entró, al contrario súper diferente y más refinada que el azúcar”, insistió otra usuaria.

Mientras que no faltó quien la defendiera: “Es normal que no luzca igual que hace años, ya está más grande y luce más madura, ¡pero sigue guapísima!”.