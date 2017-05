Lucero madura con gracia (FOTOS)

Muchas mujeres rehúyen de las arrugas, las estrías y la celulitis, pero a Lucero no la espantan. Y las que tiene, para ella, son premios.

“Cuando aceptas tu edad y todo lo que tienes en la vida, (lo reflejas). Por ejemplo, veo muchas mujeres que se ponen nerviosas con el tema de tener hijos para no engordar y no cambiar su cuerpo, pero son premios tan bonitos en la vida.

“Cada arruga, alguna estría, la celulitis o lo que sea que las mujeres que, ni modo, vamos teniendo con el tiempo son nuestros trofeos”, compartió en entrevista.

A sus 47 años, la intérprete de “Veleta” no es partidaria de las cirugías ni del uso del bótox, porque no pretende lucir más joven de la edad que tiene.

“Es el contenido de tu vida. Las cicatrices, todo lo que tienes en tu piel va mostrando tu edad. No me niego a envejecer dignamente y a vivir mis etapas.

“Hoy no compito con las de 18, 20, ni 30 años porque tienen otra piel, pero yo tengo tantas cosas y me siento tan contenta que digo: ‘¡No me importa!’”, agregó.

Por supuesto que una vida sana, buena alimentación y ejercicio forman parte de la rutina de la llamada “Novia de América”.

Aunque admite que, si hay algo que cambiaría de su cuerpo, serían sus juanetes.

Desde la conferencia de prensa para celebrar el lanzamiento de mi nuevo CD #enamoradaconbanda con uno de mis vestidos favoritos del gran diseñador mexicano @officialgregoriosanchez . Joyas del mexicano @dejewelry . Gracias a todos los medios, a todos mis amigos periodistas, reporteros y fotógrafos por acompañarme en un día tan lindo, gracias por su apoyo siempre!! Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 25 de Abr de 2017 a la(s) 7:26 PDT



Aun así, para la protagonista de Lazos de Amor y Soy Tu Dueña, lo mejor que existe para verse bien es la plenitud y sonreír, pese a que algunos consideren que se ve falsa.

“El otro día leía un comentario de un súper amargado en Instagram o Twitter, no sé si era una mujer o un hombre que ponía: ‘Siempre con tu sonrisota, ¡qué flojera!’.

“¡Qué flojera no sonreír, no estar feliz y agradecerle a la vida tantas bendiciones! Sé que hay gente que dice que soy una ridícula por estar tan contenta. ¿Qué le voy a hacer? Ni modo que finja que no y ponga cara de enojada”.

A Lucero la felicidad se la dan sus hijos, José Manuel y Lucerito, una carrera de más de 35 años, y también su novio Michael Kuri, con quien lleva casi cinco años de relación y con quien reiteró no tiene planes de boda.

“(El matrimonio) ya es peor. Luego los que se casan les va fatal. Nomás firman y al día siguiente ya se empiezan a pelear. Siempre he pensado que vivir en pareja es muy bonito, pero, bueno, nosotros por ahora estamos súper contentos”.

Da la espalda a narcoseries

A Lucero no le interesa participar en proyectos que tengan que ver con violencia o narcotráfico.

“Yo nunca me he querido involucrar en series o novelas de narcos, no me gusta publicitar las drogas. A mí me gusta exponer el amor, la alegría, las cosas positivas, no eso”, afirmó la cantante.

La intérprete de “Electricidad” compartió que no quiere fusionar su música con la mala imagen que tienen las narcoseries, y aseguró que, durante sus más de 37 años de trayectoria, nunca ha estado en contacto con el bajo mundo.

“Nunca he visto a una persona del medio usar drogas o abusar de una sustancia. Los más borrachos que he visto son los que no se dedican a ser artistas porque los que se dedican a esto tienen qué cumplir con un compromiso al día siguiente”, sostuvo.

Una de las formas para evitar relacionarse con los líderes de cárteles o simplemente las sustancias químicas es, según ella, escoger bien a sus amistades.

GRACIAS de todo corazón mi gente bella de Chile! Fue una noche inolvidable de cantar junt@s, con mucho amor! Hasta pronto! #luceroenchile Una publicación compartida de Lucero (@luceromexico) el 25 de Mar de 2017 a la(s) 11:34 PDT

“Yo viví en un mundo muy sano, nunca tomé, nunca tuve un vicio. No sé si sea el ambiente en el que uno se forja. Al final te vas rodeando de la gente que es similar a ti”, aseveró.

Lucero promueve su disco Enamorada con Banda, que está integrado de 12 temas de antaño y contemporáneos, entre los que destacan “Si Quieres Verme Llorar”, “Perdóname”, “Te Quiero Para Mí” y “Hasta Que Amanezca”, éste último de la inspiración de Joan Sebastian.