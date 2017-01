Los vestidos cortos no son para Adamari, según sus seguidores (FOTOS Y VIDEO)

Los vestidos cortos son de las prendas favoritas de Adamari López… al menos así lo dejan ver sus constantes apariciones usando esta prenda, lo mismo en el programa Un Nuevo Día, que en alguna alfombra roja. Pero ya no le quedan tan bien como antes, según le han dicho sus mismos seguidores.

Y es que la presentadora de Telemundo compartió una foto el fin de semana pasado, donde se le ve usando un vestido negro corto, con escote en cuello V y aplicaciones bordadas en la falda, el cual complementó con chaleco de fax fur y unas zapatillas a tono. Según escribió en la publicación, la también actriz asistió a una gala a beneficio de los niños del hospital St. Jude.

GRACIAS @stjude por invitarme a conocer cuanta Vida, Esperanza y Amor brindan a tantos niños y a sus familias en todo el mundo. #PromesayEsperanza #StJude #StJudeGala #StJudeChildrenResearchHospital Stylist @sol.style Una foto publicada por Adamari López (@adamarilopez) el 22 de Ene de 2017 a la(s) 12:53 PST



Pero el modelito no fue del agrado de sus seguidores en la red social, quienes rápidamente le dijeron lo que opinaban sobre su atuendo.

“El diseño del vestido en los hombros hace que el cuello se te vea muy corto. Pero eres bella como quiera”, le escribió un usuario en su cuenta de Instagram.

“El vestido no te favorece querida, tú eres hermosísima, pero estás un poquito gorda y ese vestido te hace ver más gorda, no destacas tu belleza”, opinó otra seguidora. “Creo si no te hubieras puesto la capa de zorrillo, te hubieras visto mejor”, dijo alguien más.

“Qué gordaaaa. Ejercicio es salud”, agregó otro crítico. Y no faltó quien preguntara si el sobre peso de Adamari, se debía a otra cuestión: “¿Está embarazada? Yo creo que sí tiene cara”.

“Una mujer con gran corazón, linda persona, pero necesita un asesor de modas”, escribió otra seguidora.

También hubo quienes salieron en defensa de la boricua, al decir que “ella en su tiempo tuvo bonito cuerpo y lo sigue siendo, por un milagro de Dios está en esta tierra, después de su enfermedad”.

“¡Preciosaaaaa! Mujer de gusto exquisito al vestir, ¡aunque todooo te queda bien por que eres bellazaaaaa!”, dijo otra seguidora.

“¡Esos vestidos cortitos te quedan de show! ¡Y se te ven esas piernotas bellas que Dios te dio! Y como siempre, haciendo aportaciones positivas a quienes lo necesitan, ¡súper!, aplaudió una de las fans de Adamari.

¿Y tú qué opinas? Checa esta galería de fotos de Adamari López usando vestidos cortos en diferentes eventos, para que puedas formar tu propia opinión.

