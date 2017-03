Los Obama están de vuelta y con un nuevo estilo (FOTOS)

Los Obama sí que saben cómo hacer una gran aparición… desde su escapada a las Islas Vírgenes, Barack y Michelle no habían sido captados, sino hasta el domingo y con un súper look relajado y sin perder el estilo.

Al salir de la Galería Nacional de Arte en Washington, los Obama marcaron su regreso a la vida cotidiana en la capital y marcaron otro comienzo: el nuevo estilo del ex presidente, usando con mucha clase una chaqueta de cuero, según publicó la revista Harper’s Bazaar.

También podría interesarte: La pasión por las flores de Michelle Obama (FOTOS)

Luego de ver a Barack con trajes durante ocho años, es tan refrescante verlo con jeans y zapatos Oxford con cintas, además de sus lentes de sol y una bolsa de shopping.

Pero no hay que olvidar a Michelle, que igualmente lució muy chic. Ella optó por un total look en negro, con una capa de chaleco de gran tamaño sobre una blusa de cuello de tortuga y jeans. Ella no escatimó en los accesorios: gafas de sol de gran tamaño, pendientes de aro, pulseras apiladas y un bolso de cuero de Alexander Wang.