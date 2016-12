Los 8 mejores looks de Chiquis Rivera durante 2016

Ella sabe cómo mostrar su cuerpo con mucho estilo y nos hace amar nuestras curvas, por eso aquí te presentamos este recuento de sus 8 mejores looks durante el 2016.

Una alfombra roja, la promoción de su reality show The Riveras o una fiesta con sus amigos son el pretexto perfecto para que la hija de Jenni Rivera luzca increíble.

Ser una chica “curvy” es una bendición y Chiquis Rivera lo sabe. Por eso, siempre trata de sacarle provecho a su figura y atributos naturales con los mejores looks.

2. Un look muy futurista en The Paley Center for Media, el 24 de octubre en Hollywood, California.

3. En el festival anual de la revista People en Español, el 15 de octubre, escogió un look más relajado pero sin perder el estilo.

4. En los Latin American Music Awards, deslumbró con el escote de su vestido.

5. A los Premios Juventud, de Univisión, llevó un escote parecido al anterior, pero un atuendo de dos piezas en blanco y negro.

6. Para la apertura de una tienda en Los Ángeles, Chiquis escogió un vestido de cierre al frente en un tono rosa que le sentaba perfectamente bien.

7. En febrero, lució este elegante vestido de encaje negro en corte sirena para asistir a la ceremonia de Premios Lo Nuestro, donde recibió un galardón.

8. Para la premiación de los Billboard, la hija de Jenni Rivera lució un look desenfadado, pero con el que igualmente se veía muy bien.