Lo que hay detrás del traje negro de Melania en el Congreso (FOTOS)

Mientras muchas mujeres demócratas vistieron de blanco, Melania llegó con un traje negro para acompañar a su esposo, el presidente Donald Trump, a su cita con el Congreso. Y con esa elección dejó claro que ella no será la cara amable ni blanda del gobierno del presidente.

Democratic women in the House are wearing white to Trump’s speech tonight – a color worn by women in the suffragette movement. pic.twitter.com/a5zQ8nqFTT

— Clare Foran (@ckmarie) 28 de febrero de 2017