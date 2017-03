Lo que dice tu labial de ti (FOTOS)

No solo se trata del color que escojas, sino también de la forma que le des. Y es que según un artículo de la revista Harper’s Bazaar, la forma como moldees tu lipstick dice mucho de tu personalidad. ¿No lo crees? Aquí te compartimos algunos detalles, para ver si coinciden con tu labial y tu estilo de vida.

Si a tu labial le dejas una forma suave y redondeada, esto quiere decir que eres una persona muy responsable y la familia es lo más importante para ti. La sala o cuarto de estar es tu lugar favorito, donde puedes convivir con otros desde la comodidad de tu casa.

Si dejas una forma redondeada hasta la punta de tu labial, tu personalidad es polarizada, esto quiere decir que las personas o te aman o realmente les desagradas. A pesar de esto, no te importa y eres demasiado orgullosa para mostrar tus sentimientos frente a los demás. Tu exterior es muy duro, pero sueles ser la primera persona en ofrecer ayuda cuando algún ser querido la necesita.

Si le dejas la superficie plana, las personas suelen decir que eres muy ingeniosa y ocurrente, pues eres inteligente, graciosa, eficaz y con un encanto natural. Sin embargo, sientes frustración al discutir con alguien que no concuerda contigo y eso aleja a las personas que amas.

Si tu labial casi sigue su forma original, entonces eres muy empática, lo que te hace ser amada en todos lados. Cuando eras niña, te molestaba romper las reglas y hasta el día de hoy, te pone nerviosa hacerlo y decepcionar a otras personas.

Si la superficie de tu lipstick es plana y cóncava, eres de las personas que no suelta algo hasta que lo haya terminado. Tu curiosidad no tiene límites y no tienes miedo de preguntar cosas o tomar riesgos. Como adulto, estas cualidades te han hecho obtener lo que quieres. No te molesta ensuciarte las manos con el fin de lograr algún reto o meta.

Si el labial tiene lados en ángulos afilados, entonces eres inteligente y sexy, por naturaleza eres una persona coqueta que le genera envidia a sus amigas. Prefieres actividades únicas, en lugar de estar acostada todo el día. Las personas piensan que a veces eres egoísta o algunas veces vanidosa.

También podría interesarte: Al rescate del lápiz labial (VIDEO)

Si la curva superior de tu labial es afilada, tienes toneladas de amor para regalar y te encanta ayudar a los demás. Eres increíblemente creativa, pero tiendes a poner mucha presión en ti.

Y por último, si el labial tiene una diagonal aguda hasta la punta, eres carismática y ambiciosa, tienes un talento natural de líder. En fiestas, sueles organizar y ser el centro de atención. Por tu