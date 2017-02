Lindsay Lohan asegura que por llevar una pañoleta la discriminaron en aeropuerto (FOTOS)

Lindsay Lohan dijo que recientemente fue discriminada por usar una pañoleta en la cabeza.

Durante una entrevista que ofreció este martes en el programa Good Morning Britain, la actriz dijo que se encontraba en el aeropuerto de Heathrow para viajar a Nueva York cuando una agente de seguridad la detuvo.

“Abrió mi pasaporte, vio que decía ‘Lindsay Lohan’ y de inmediato se disculpó. Pero luego dijo ‘por favor, quítese su pañoleta’. Y lo hice, no hay problema.

“Lo que me asustó fue: ¿cómo se habría sentido otra mujer que no estaría cómoda con quitársela?”, dijo.

Lohan explicó que traía puesto el accesorio porque regresaba de un viaje a Turquía y quería expresar respeto.

La actriz neoyorquina estuvo recientemente en Turquía, donde fue recibida por el presidente Recep Tayyip Erdogan y en todo momento, la actriz usó una pañoleta.

Aunque hay rumores de que la actriz se convirtió al Islam, ella dijo que prefiere no afirmarlo por ahora.

Las sospechas comenzaron luego que la actriz eliminó todas sus fotos de la red social Instagram y reemplazó su biografía por un saludo de paz en árabe: “Alaikum Salam”, que se traduce como “paz para ti”.

“Estudiar el Corán fue algo que me trajo mucho consuelo. Nada está confirmado aún”, declaró la actriz.

