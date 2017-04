Lili Estefan responde a críticas por polémica foto con su estilista (FOTO)

Después de que la conductora de ‘El Gordo y La Flaca’ terminara envuelta en la polémica por felicitar en su cumpleaños a su estilista con una foto donde aparece poniéndole los zapatos, la cubana decidió aclarar la situación. Pero no sólo ella, también su propia empleada rompió el silencio y confesó que fue ella misma quien tuvo la idea de tomar la fotografía.

Como se recordará Lili publicó una imagen en sus redes sociales, en la que felicitaba a su asistente: #FelizCumpleaños para mi querida #estilista de moda @claudiafashions que le toca uno de los trabajos más difícil de hacer! #styling y no saben cómo me ayuda!! #Happybirthday bellezaaaaa! Besos desde #espana #españa???????? celebramos cuando regrese a #Miami”.

Sin embargo, el mensaje no fue lo que criticaron los usuarios de esta red social, sino la foto en sí, ya que en la imagen se ve a “La Flaca” hablando por teléfono, mientras su estilista le pone los zapatos.

“Mira ni porque estamos en Semana Santa y en donde estás, con lo sagrado que lo celebran ellos, no es para estar con eso de tu estilista, y que te pongan los zapatos. Perdóname pero el dinero te ha afectado mucho, no lo digo yo, lo dicen tus acciones”, le escribió una seguidora.

“¿Y es que no tenías otra foto que estuviera a lado tuyo, no a tus pies? Vieja presumida, qué falta de respeto”, “La señora no se ve felizmente haciendo eso de tomarle la foto poniéndote el zapato Lili, y por qué, o mejor dicho, hubieras puesto otra foto”, le reclamaron.

Incluso hasta le dijeron que parecía su esclava: “Ridículamente absurdo subir esta foto donde te ponen los zapatos, no sabes que ya la esclavitud se abolió ? Y perdón por la otra persona …. su auto estima dónde está ? Ella es esclava en pleno siglo XXI……”.

Al ver las críticas negativas, Lili salió a defenderse: “ok vamos a poner otra ahora mismo!!! es que jamás pienso en las cosas que piensan ustedes!!!! siempre he pensado que es el mejor trabajo del mundo ser estilista pero wow como ustedes son un show”, dijo.

Y agregó: “ustedes de veras se creen nuestras payasadas!! qué pregunta tan….”. También Lili Estefan les dijo que no demeritaba el oficio de su amiga: “es un trabajo espectacular !!!! Y esto fue un #photoshoot q hicimos para #tvynovelas besossss”.

Además aclaró de quién fue la idea: “esta foto la inventó la propia Claudia, ella es súper creativa y la sacamos, pero jamás me imaginé lo q ustedes se imaginan, es una foto ahí trabajando haciendo fotos de #tvynovelas y como a mí me gustan los zapatos ella quiso hacerla así! La verdad yo quisiera su trabajo y su estudio! Toda esa ropa espectacular q nos trae! Y esos zapatos ella me los puso porque no eran míos y ella le estaba poniendo tape a la suela para devolverlos después y q no se ensuciaran gracias por escribir, sigo aprendiendo de ustedes a diario”.

Por si fuera poco la estilista de la presentadora de Univisión también la defendió: “hola!!!! hermosas nooo piensen mal esa foto la hice yo misma estábamos jugando y poniendo cinta en la suela de los zapatos ….a mí me encantó y por eso la publicamos @liliestefan es el ser humano más hermoso, humilde, atento que puede existir y podría decir que es una de las únicas personalidades que se toma fotos con todo el que se la pide y le regala una sonrisa y un beso a todo el mundo …. yo la adoro es mi amiga del alma, por fa no vean cosas malas donde no las hay un abrazo y mil gracias!!!!”, aseguró.

Como seguía recibiendo comentarios negativos Lili aseguró que tendría más cuidado: “siempre aprendo de ustedes! Para Claudia y para mí fue una foto divertida, pero es increíble cómo algunos se ofenden con algo así! Para la próxima seremos más cuidadosas y sacaremos la foto solo para nosotras ! Porque la verdad tenemos muchas así Claudia y yo!”.

Lili Estefan siempre se ha mostrado transparente al decir que antes no tenía posibilidades económicas para comprar ropa, por lo que le pedía ropa prestada a su tía Gloria Estefan para ser la presentadora de Miami Sound Machine en los conciertos.