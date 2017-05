¿Le hace falta bajar de peso a Clarissa Molina? (FOTOS)

Como salida de una escena de “Hunger Games” o “Games of Thrones”, llegó Clarissa Molina a la premiere de “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”… y es que la bella presentadora de El Gordo y la Flaca usó un atrevido vestido que a muchos de sus fans les recordó esas historias… mientras que otros más notaron que quizás le hace falta perder peso.

Mis corazones el vestido es de la talentosa @ema_savahl Styled by @claudiafashions #ClaryLook #clarissamolina #pirateslife Una publicación compartida de Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) el 19 de May de 2017 a la(s) 5:45 PDT

“Mis corazones el vestido es de la talentosa @ema_savahl Styled by @claudiafashions”, escribió la exNuestra Belleza Latina en su cuenta de Instagram, donde compartió algunas fotos de la premiere.

“Te ves como la mamá de Dragon, de Games of Thrones”, le escribió un seguidor, al tiempo que alguien opinó que el vestido “debe estar inspirado en Los Juegos del Hambre. La chica de fuego usó uno muy parecido”.

¡Qué noche tan divertida y llena de magia! Que experiencia tan hermosa. ???????? La verdad es que no se pueden perder Disney’s Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales en cines el 26 de Mayo … la película estaba INCREIBLE! #PiratesLife @disneypirates #clarissamolina Una publicación compartida de Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) el 19 de May de 2017 a la(s) 8:52 PDT

Mientras la mayoría coincidió en lo espectacular que lucía, hubo quienes le encontraron alguno que otro “detalle”.

“¡Quedaste fabulosa! Muy elegante con ese bello traje y tu cuerpazo de sirena… me encantó tu traje”, escribió un usuario.

“Clarissa mi amor, eres hermosa, pero te has subido mucho de peso!!!” En NBL tenías esos brazos tornaditos. Ojalá puedas volver a tu peso”, le pidió un fan.

Hoy es Sábado y el cuerpo lo sabe ???? #FelizSabado #HappySaturday #MissUniverse #bikiniwalk #clarissamolina #dominicanrepublic Una publicación compartida de Clarissa Molina (@clarissamolinaofficial) el 20 de May de 2017 a la(s) 11:24 PDT

¿Será que tiene razón?, ¿ustedes qué opinan?