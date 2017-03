Le dicen a Rashel Díaz que era más bonita sin tanto botox (FOTOS)

Antes de volar de regreso a casa, tras un viaje de trabajo por España, Rashel Díaz compartió una “selfie” en la que luce muy bien arreglada, pero como a sus seguidores no se les escapa nada, rápidamente recibió algunas críticas.

“Soooo ready to go Home!! Listísima para irme a casa!!”, escribió la presentadora de Un Nuevo Día en su cuenta de Instagram, con los hashtag #Satisfecha #Agradecida.

Soooo ready to go Home!! Listisima para irme a Casa!! #Satisfecha #Agradecida Una publicación compartida de rasheldiaz (@rasheldiaz) el 29 de Mar de 2017 a la(s) 2:07 PDT



Y los comentarios, tanto buenos como malos, no se hicieron esperar. “Eras muy bonita sin tanto botox”, le escribió una fan, mientras que otra le hizo notar que “tu nariz se ve rara”.

Pero también le echaron porras: “¡qué mulatica tan bella!”, un comentario que muchos no tomaron nada bien: “No tiene nada que ver en lo absoluto, pero no es mulata. Creo que no sabes la diferencia entre lo que es una mulata y una blanca o trigueña… ¡muy diferente!”, respondió otra usuaria.

Ya de regreso en casa, Rashel se sumó a la moda del “no makeup” y se atrevió a compartir una foto, que fue muy bien recibida.

Buenos dias!! Gracias a Dios ya en casa, feliz con los resultados del trabajo q pronto veran, y dia de organizarme, #nomakeup???? #relax #organizandome #ViendoTelemundo Una publicación compartida de rasheldiaz (@rasheldiaz) el 30 de Mar de 2017 a la(s) 6:30 PDT



“Ay tan hermosa @rasheldiaz, yo siendo tú ni me maquillara, más fresca y juvenil #alnaturalesmejor”, le escribió una seguidora.

“Salud por esas de cuarenta que están mejor que las de veinte”, le comentó alguien más.