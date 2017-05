Critican a Larry Hernández por llorar y ¿maquillarse? (FOTOS Y VIDEO)

Para la entrevista que le hicieron en vivo a Larry Hernández en Despierta América, el cantante tenía que estar bien presentado y por eso se puso en manos de las expertas de Univisión, que le dieron el último toque para salir perfecto “a cuadro”.

El cantante estuvo en el programa de Univisión donde no pude evitar derramar lágrimas por los difíciles momentos que ha pasado. “El trato no era un trato diferente a los demás reos, pasar por Las Vegas, por Texas, pasar por todo eso y estar viviéndolo, decía yo, Dios tú me estás dando esta prueba porque algo quieres de mí y yo así lo veo”, dijo en tre lágrimas.

Sin embargo otra cosa causó más críticas. Y es que en su cuenta oficial, el programa matutino compartió una imagen de Larry mientras lo estaban maquillando, que al igual causó tanta polémica como el resto de su visita a la cadena hispana.

Almost ready… #LarryEnDA Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 19 de May de 2017 a la(s) 6:49 PDT

Y es que desde cuestionar el hecho de que se anunciara como un “invitado de lujo”, hasta las “lágrimas de cocodrilo” que se le salieron en medio de la entrevista, hasta decir que en esta ocasión muchos se quedarían sin ver el programa por su culpa.

“¡No cómo le encanta (hacerle) al pato el maquillaje! El ‘naco’ aunque se vista de seda, ‘naco’ se queda”, comentó una usuaria.

“Ni modo, hoy no veré el programa, ese tipo me cae mal”, comentó otra seguidora de Despierta América, en lo que coincidió una más: “Hoy no miraré el programa, no entiendo cómo puede perder el tiempo con este tipo, que sus lágrimas son de hipocresías, el ‘naco’ aunque se vista de seda, ‘naco’ se queda. A ver si ponen mejores cosas en el programa, cada día está sin audiencia por las estupi… que ponen”.

Mientras que una más cuestionó: “¿Para qué dejas que te maquillen si luego te lo quitarás con el chin.. de lágrimas de cocodrilo”.

Y es que durante la entrevista que le hicieron Karla Martínez y Alan Tacher, Larry recordó su paso por la cárcel, algo que muchos otros fans le aplaudieron: “Nadie es perfecto en esta vida mi querido Larry , eres un valiente al reconocer tus errores y querer ser mejor cada día”.

En vivo #SoloEnDA @larryhernandez rompe en llanto recordando los momentos más intensos que vivió en la cárcel y como la experiencia le cambió su vida para siempre #Exclusiva Una publicación compartida de Despierta America (@despiertamerica) el 19 de May de 2017 a la(s) 7:15 PDT