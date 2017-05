La sorprenden con un cambio de look este Día de las Madres (VIDEO)

Cuando Carolina Molina perdió repentinamente a su madre hace dos meses, encontró apoyo y consolación en su hermana mayor, Ana.

“Me ayuda mucho”, contó Carolina a MiMundo Fashion al nominar a su hermana para el concurso en el que se le regalaría un cambio de imagen a una madre afortunada. “Está triste, estresada. Me encantaría darle esa sorpresa pues ahora no puedo dársela por mi cuenta ya que estoy embarazada y casi no trabajo. Ayúdenme, please”, rogó.

Al ser notificada de que su hermana fue elegida como ganadora del sorteo, decidió guardar el secreto y la hizo pensar que irían a conocer a un nuevo cliente, pues Ana le ayuda a su hermana en su trabajo de limpieza de casas.

Al llegar al salón de belleza Bella Image International Salon, Ana se mostró confundida cuando al ingresar al sitio fue recibida por las estilistas que gritaron “¡Sorpresa!” y le hicieron entrega de flores, globos y una bolsa con regalos. “¿Es para mí?” preguntó, nunca imaginándose que su hermana le tenía esta gran sorpresa en agradecimiento por su apoyo durante estos momentos difíciles que pasaron como familia.