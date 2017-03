La belleza viene en diferentes tamaños: Ana María Canseco (FOTOS)

Después de tantos años de experiencia, a Ana María Canseco ya no le preocupa cuando le critican su “look del día” o le dicen que se ve “gordita”.

“(Si dicen) que sí estoy gordita, pues sí estoy ‘gordita’, que la ‘llantita’, pues sí tengo la mala costumbre de tener muy mala postura, desde siempre, desde chica me decían compón esa postura y nunca la he compuesto”, confiesa la presentadora de Un Nuevo Día en exclusiva para MiMundo Fashion.

La mexicana está consciente de que “hay cosas que me favorecen más y otras que digo ‘ay por qué me puse eso’, pero espero que la gran mayoría no se distraigan con lo que me pongo o no me pongo, que si estoy al último grito de la moda o si estoy demasiado conservadora, sino que se fijen en lo que digo”.

Ana María cuenta que en el programa de Telemundo cuentan con una vestuarista, que “le está buscando aquí y allá, es una niña muy fina, a una gente le va a gustar y a otra no les va a gustar su estilo, a veces tú te vas a sentir muy cómoda y muy sexy, muy bonita, pero a la mejor otras personas van a pensar que te ves horrible”.

Y eso la presentadora lo atribuye a que “la moda y la manera que uno se viste es tan personal y tan particular, que algunas personas dirán ‘ay qué padre se ve’, otras dirán que pareces monja y otros dirán ‘ay mira parece chica de la calle’, entonces es muy difícil darle en el clavo, darle en la justa medida para que todo mundo esté contento”.

Por eso, Ana María dice que el mejor consejo que puede dar a todas las fashionistas es que “si vas a mantener un peso ideal, que no sea nada más por estética, sino para tú estar saludable, para tú sentirte bien, con buen ánimo y poder tener una sonrisa, yo creo que puedes estar lo más delgada del mundo, tener la mejor ropa, pero si no te aceptas a ti misma y no te caes bien, entonces no sirve de nada”.

Concluye que “hay que empezar con uno mismo, si estás en paz contigo mismo y te caes bien, te perdonas los errores que cometes, te perdonas que no seas una talla 0, entonces yo creo que tu actitud mejora y la gente empieza a verte bien”.