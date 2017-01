Ivanka Trump se deja embellecer por talento hispano (FOTOS)

Mientras que escogió a la diseñadora de origen venezolano Carolina Herrera, Ivanka Trump también tuvo a la maquillista y peinadora mexicana Alexa Rodulfo, para que le diera ese toque final a su look para el baile inaugural de su padre como presidente de los EE.UU.

La primera hija tuvo un momento de princesa, cuando sorprendió a todos al aparecer en el escenario del Washington Convention Center con un bellísimo vestido de Carolina Herrera.

Descrito por la casa de moda como “champagne”, el vestido consistía en un corte largo en cuello V, embellecido con bordado de cristales en la parte superior y las mangas, según el sitio web de la revista Harper’s Bazaar.

Cabe recordar que, Herrera tiene una relación de mucho tiempo con la Casa Blanca, ya que vistió tanto a Jacqueline Kennedy como a Michelle Obama cuando fungieron como primeras damas. En diciembre, la diseñadora dijo a la AP que también vestiría a Melania Trump si se lo pidieran: “Es un honor vestir a las primeras damas del país y es algo que hacer por los Estados Unidos”.

Por su parte la mexicana Rodulfo, quien desde hace más de 8 años es quien crea los looks de Ivanka, según publicó la revista Hola! “En las mañanas, mientras estoy peinándola, tiene el canal de las noticias, está en su computadora revisando correos y con el teléfono en un lado, deja uno y toma otro. Llegan sus hijos recién despiertan y hace una pausa para estar con ellos esos momentos”, ha contado Alexa en el blog que escribe para la versión web de esta revista.

A través de su cuenta de Instagram, Rodulfo compartió una foto tras haber terminado con su trabajo para dejar a Ivanka Trump impecable para los reflectores, en la que simplemente escribió: “Agradecida por hoy. Gracias por este día”, con los hashtag #beautybyalexarodulfo, #alexarodulfo #candlesbyalexarodulfo y #TheLincolnBedroom.

En su blog, la mexicana también ha revelado cómo la primera hija suele improvisar en sus looks: “Optamos por hacer este divertido look con una coleta de caballo (para los premios FAAB). En eso, Ivanka me dice: ¿le ponemos un listón? Le dije que sí. Fue a su clóset, saca un listón negro, le hago el moño, lo corto y este fue el look final. Para el maquillaje resalté los ojos con delineador negro y lo complemente con labios rojos”.

Cabe recordar que, la hija mayor del presidente había iniciado la mañana con un pantsuit blanco de Carolina Herrera, cuando se unió a su familia en la iglesia de San Juan.

La nueva primera hija se veía radiante en una chaqueta blanca asimétrica y pantalones blancos, mientras caminaba por el Capitolio. La mujer de 34 años agregó a su abrigo un prendedor con la bandera americana en la esquina de la solapa, y optó por llevar su largo pelo rubio en rizos sueltos alrededor de sus hombros.

