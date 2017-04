Itatí Cantoral se pone ‘retro’ en la alberca (FOTOS)

Ahora que Itatí Cantoral se “convertirá” en Silvia Pinal, tal parece que está muy montada en su papel y se puso “retro” para tomar el sol y darse un chapuzón.

La actriz de 41 años compartió algunas fotografías en su cuenta de Instagram, en las que se le ve con un colorido y sexy traje de baño muy al estilo de los años 70.

Itatí posó sonriente, divertida y en algunas de las fotos con lentes oscuros, por lo que se llevó varios piropos y halagos por parte de sus fans.

“¿Dónde compraste el bikini? Me encanta, te ves bien shuuuuula”, comentó una seguidora, mientras que otra le chuleó sus gafas: “Me encantaron tus lentes” y una más le dijo “¡te ves increíble! ¡Ya se nota el gym!”.

Aunque para muchos, el modelito no fue el ideal para que Itatí luciera al máximo su figura.

“No le favorece ese traje de baño en absoluto”, opinó una seguidora, mientras que otra dijo “muy rara… tan linda su piel”, y una más se atrevió a decir que “cada cuerpo con su estilo, pero este no le favoreció en nada, se ve fatal, ella una excelente actriz, pero ahora como que su estilo no le da”.

Según El Universal, Cantoral trabaja en la bioserie donde le dará vida a Silvia Pinal. “Estoy agradecida y orgullosa de interpretar a una persona tan grande como ella. Físicamente intentaremos parecernos a esa belleza de mujer y actoralmente me estoy preparando. He estado hablando con ella y está contenta de que yo lo haga, no se podría hacer este proyecto sin que ella estuviera de acuerdo con la actriz que la interpretará”.