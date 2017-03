Instagram se llena de ‘makeup free’ gracias a Zuleyka Rivera (FOTOS Y VIDEO)

Zuleyka Rivera “metió la cuchara” donde no debía y ha lanzado una campaña, a la que ya se han sumado más de 900 mujeres hispanas.

Y es que la exMiss Universo compartió un video en el que se le ve “makeup free”, en el cual invita a que otras mujeres compartan sus fotografías con el hashtag #sinmaquillajecomozuleyka.

Pero, ¿qué fue lo que le causó tanta indignación a esta belleza boricua? Según contó al programa Despierta América, todo comenzó cuando empezó a ver los ataques en las redes sociales hacia Irmarie Márquez, esposa del beisbolista puertorriqueño Javier Báez.

Zuleyka explicó que el pelotero comparte fotos regularmente junto a su esposa, en las que la mujer ha sido duramente criticada por su apariencia.

Por eso, publicó en su cuenta de Instagram un video en el que se le ve surgiendo de entre las sábanas, sin maquillaje, para decir: “Soy mujer de no meter la cuchara donde no se me ha llamado, pero siento que en este caso es justo y necesario. Estoy haciendo este video sin maquillaje con un gran propósito. A mí me indigna, me frustra y me da vergüenza ajena saber que hay mujeres que piensan que es necesario tener un estereotipo de belleza en específico para poder ganar el corazón y el amor de una persona”.

A buen entendedor pocas palabras bastan… basta ???????? #noalbullying Una publicación compartida de Zuleyka Rivera (@zuleykarivera) el 22 de Mar de 2017 a la(s) 3:46 PDT

El llamado de la exreina de belleza no se hizo esperar y además de llevar las casi 200,000 reproducciones, hasta el momento han compartido sus imágenes de “makeup” free más de 900 mujeres, entre ellas muchas famosas como Francisca Lachapel, Ana Patricia González,

???? Una publicación compartida de Ana Patricia Gámez (@anapatriciatv) el 23 de Mar de 2017 a la(s) 1:08 PDT

El mismo pelotero Javier Báez compartió una foto con su mujer y el hashtag #LaFeita.