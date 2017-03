Hija de Myrka Dellanos revela sus secretos de belleza (FOTOS Y VIDEO)

A la exuberante Alexa Dellanos le encanta repetir eso de las picoteadas, pues hasta las promueve a través de sus redes sociales.

Y es que la hija de Myrka Dellanos publicó un video a través de su cuenta de Instagram, en donde se puede ver cómo un doctor le administra varias inyecciones en diferentes partes de su rostro, lo que le ha ayudado a que su piel luzca perfecta.



“Amigos y amigas, para los gustos se hicieron los colores y muchos jóvenes y no tan jóvenes se hacen este procedimiento (inyección de relleno facial)”, escribió Alexa junto a una fotografía en la que presume su nuevo rostro.

“Créanme, yo conozco a mucha gente, hombres y mujeres en Hollywood que se lo hacen cada 6 meses religiosamente. ¡A mí me gusta! ¡Pruébalo y luego me cuentan!”.

Dellanos comentó que el tratamiento estético le ha ayudado para eliminar las marcas oscuras debajo de sus ojos, pero que además le ayuda a darle un toque más carnoso a sus labios, aunque dejó claro que sólo es temporal, pues el efecto le dura máximo seis meses.

“En el momento que te inyectan los labios están inflamados y puede lucir exagerado pero no se quedan así! Recuerden que el aumento que yo me hago NO es permanente”.