Gomita se quita el parche de la nariz tras cirugía y el resultado no convence a fans (FOTOS)

La exconductora de Televisa, ‘Gomita’, mostró cómo le quedó su nariz tras la cirugía que se realizó hace varias semanas.

Sin embargo el resultado no fue el esperado y recibió cientos de críticas de sus seguidores.

Araceli Elizabeth Ordaz Campos, su verdaro nombre, llevaba varios días con el parche en la nariz por lo que despejó la duda y se lo quitó.

“Ya por fin recuperada de la operación, ahora sí lista para darle con todo al ejercicio”, escribió la mexicana.

De inmediato se generó el debate en sus redes sociales, donde le dijeron que estaba mejor antes: “Gomita la verdad con todo el respeto del mundo pero te veías mejor antes o igual estábamos impuestos a verte antes de la operación igual por eso es que te nos haces rara”, “sí le falló la operación de nariz lo que pasa es que le quedó muy pequeña y pues ella es de cara un poco ancha. La culpa es del cirujano que no le hizo algo de acuerdo a su proporción facial, pero bueno sigue siendo guapa!”, “Te veías mucho mejor antes, ahora das miedo, ¿qué rayos pensabas cuando te hiciste eso en la cara?”, le reclamaron.

‘Gomita’ decidió poner un punto final a los malos comentarios y mandó un fuerte mensaje: “este mensaje con todo mi amor para esta gente tan criticona que me he encontrado aquí, que vienen a sacar todo su odio en mis fotos con todo mi cariño, LA ENVIDIA existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás, por ejemplo LA MÍA”.

Ya por fin recuperada de la operación, ahora si lista para darle con todo al ejercicio. Me encanta poder encontrar gente nueva en @badoo_es con quien intercambiar rutinas. Marcela también está en el parque y vamos a entrenar box juntas 🙂 #badoo #peoplenearby Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 10:54 PDT

Este mensaje con todo mi amor para está gente tan criticona que me he encontrado aquí, que vienen a sacar todo su odio en mis fotos con todo mi cariño, LA ENVIDIA existe solo en aquellas personas que no saben aceptar la felicidad de los demás, por ejemplo LA MÍA ???????? Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 16 de May de 2017 a la(s) 12:07 PDT

Niñas esto me estoy tomando no saben lo que me ayuda ello consiguen en @hcgplus_mexicooficial asesora nutricional Una publicación compartida de ❤️Gomita_oficial❤️ (@gomita_oficial) el 18 de May de 2017 a la(s) 7:47 PDT