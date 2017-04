Frida Sofía presume su marcado abdomen (FOTOS)

Frida Sofía, hija de la cantante Alejandra Guzmán, presumió en su cuenta de Instagram su trabajado abdomen.

Primero compartió una imagen donde se le ve con ropa deportiva. Comentó que sus seguidores son quienes la motivan para seguir adelante.

TODOS USTEDES ME MOTIVAN … Son mi inspiración y mis ganas de seguir adelante ayudando en lo que pueda. Gracias por tanto amor ❤️ no saben cómo lo aprecio. Una publicación compartida de Frida Sofia Guzman ???? (@frida.fitness) el 9 de Abr de 2017 a la(s) 8:48 PDT

Poco después publicó esa misma imagen, pero comparándola con una anterior en donde se hace visible la diferencia en su figura.

“Siempre me ha dado pena exponer fotos en las cuales se refleja lo mal que estaba hace unos años. Nunca me sentí gorda, sólo que nunca le di el respeto y el cuidado que necesitaba mi cuerpo. Pero, espero que esto le ayude a alguien a salirse de su zona “confort”, a dejar la fiesta y aprenderte a querer. Gracias a Dios ahora puedo decir que trato a mi cuerpo como un templo, no un basurero. ¿Y tú? ¿Cuánto te quieres? Nunca es tarde. Los amo”, escribió Frida.

Aunque la mayoría de los comentarios fueron de felicitaciones por el gran cambio que logró, también hubo a quien no le pareció.

“Reynita, solo piensa en qué impacto le puedes causar a mujeres que están traumadas por su peso, y que no estabas para nada mal, estabas ejercitada y a lo mejor no tanto como ahora, el mensaje es estar sana y no de cómo uno superficialemente se ve”, le escribió una seguidora en Instagram.

“Pues te veías linda con más cuerpo, pero bueno, cada quien linda, sigues siendo, eso depende como tú te sientas”, comentó otra fan.

“¿Y el rostro cuándo lo transformas, ese sí te hace falta”, le dijo alguien más.