Francisca Lachapel tiene el ‘atrevimiento’ de compararse con Lucero (FOTO)

Francisca Lachapel se considera “atrevida” al compararse con Lucero. Y es que la presentadora de Despierta América confesó que el outfit que lució ayer en el programa estuvo inspirado en la cantante mexicana, a quien admira mucho.

“Yo no puedo dejar de mirarla señores, esa mujer que uno la ve espectacular en el escenario y verla así, aconsejándote, así bien bonito, como madre. De verdad, me encantó. Tengo que decirlo señores, yo me inspiré hoy en Lucero”, dijo Lachapel durante la emisión de ayer de Despierta América, al tiempo que mostraba un jumpsuit rosa muy parecido al que usó Lucero el domingo en su papel de juez de La Reina de la Canción.



“Lucero bellísima, la verdad es que yo soy atrevida comparándome con Lucero”, agregó la conductora.

Y los comentarios en las redes sociales del programa no se hicieron esperar, donde rápidamente los seguidores de Lucero mostraron su descontento.



“El que imites un vestido de Lucero no quiere decir que te compares a Lucero. Aterriza, pon pie en la tierra, ni que volviera a nacer va a igualarse con ella. Lucero tiene una trayectoria de toda su vida como cantante y actriz, bella, carisma, dulzura, elegancia. No comparen por favor”, escribió una usuaria de Facebook.

Bien dicho, más claro ni el agua… esa mujer solo es imitación, deberías mejor quedarte como ‘Mela Melaza’, esa eres tú”, le secundó otra seguidora de Despierta América en la red social.

Pero no faltaron los defensores de Francisca: “Sí es única, ¿ciertamente Lucero no es la que caza animales con rifles y subía las (fotos a) Facebook?”.

“Pero qué mala comparación, por Dios, Francisca es una niña sana, esta Lucero ya está muy quemada, más con lo que le hizo a Mijares”, recordó alguien más.

Y las réplicas continuaron: “¿Y la Pancha no? Se casó con su esposo por papeles, después lo dejó, hasta el esposo salió diciendo que lo engañó, solo lo usó para que la trajera a Estados Unidos y hasta Pancha lo acusó de que le había robado”.

Así que el debate se puso muy acalorado, mientras Francisca Lachapel lució espectacular con el jumpsuit en un tono de rosa que le va perfecto con su tono de piel.